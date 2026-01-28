الرياضة

الفيحاء يعبر الخليج بثلاثية في روشن

28 يناير 2026

البلاد (جدة)

نجح فريق الفيحاء في تحقيق انتصار ثمين على ضيفه الخليج بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سجل الفيحاء هدفه الأول في الدقيقة 18، بنيران صديقة عبر مدافع الخليج حسين السلطان، وفي الدقيقة 38، أضاف المدافع كريس سمولينج، الهدف الثاني برأسية متقنة، وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، عزز النجم الزامبي فاشيون ساكالا النتيجة للفيحاء بالهدف الثالث.

في الشوط الثاني، دخل فريق الخليج بهدف تقليص الفارق والعودة إلى أجواء المباراة، وتمكن من تسجيل هدفه الوحيد في الدقيقة 80 عن طريق لاعبه اليوناني يورغوس ماسوراس.

بهذا الانتصار، رفع الفيحاء رصيده إلى 20 نقطة في المركز 12، بينما تجمد رصيد الخليج عند 25 نقطة في المركز الثامن.

