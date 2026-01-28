“الجوازات” تُشارك في المعرض المُصاحب لفعاليات رالي حائل الدولي 2026

البلاد (حائل)
تشارك المديرية العامة للجوازات في المعرض المصاحب لفعاليات رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، والمقام بمتنزه المغواة بمنطقة حائل في الفترة (27 يناير إلى 1 فبراير 2026).
وتشمل المشاركة استعراض الوثائق والأجهزة التاريخية للقطاع، وتقنيات (أبشر سفر، البوابات الإلكترونية، تقنية الواقع الافتراضي الـVR، الكاونتر المتنقل، الروبورت التفاعلي)، وتقديم خدمات فحص وتفعيل الجواز السعودي وتفعيل الحسابات على منصة أبشر لزوار المعرض.