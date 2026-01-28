التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يستقبل قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون

البلاد (الرياض)
استقبل الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي في مقر التحالف بمدينة الرياض، قائد القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اللواء الركن عبدالعزيز بن أحمد البلوي، والوفد المرافق له، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق المشترك.
واستُعرض خلال اللقاء رسالة التحالف وأهدافه الإستراتيجية، ومنهجيته الشاملة في محاربة الإرهاب، القائمة على التكامل بين المجالات الأربعة: الفكري، والإعلامي، ومحاربة تمويل الإرهاب، والمجال العسكري، إلى جانب دوره في تنسيق الجهود بين الدول الأعضاء، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتعزيز العمل المؤسسي المشترك.
واطلع الوفد على آليات العمل داخل مقر التحالف، وبرامج التدريب والتأهيل، ومنظومة تقدير الموقف المعلوماتي، إضافة إلى المبادرات النوعية التي ينفذها التحالف لدعم الدول الأعضاء ورفع كفاءة الأجهزة المعنية بمحاربة الإرهاب.
وفي ختام الزيارة، أكد الأمين العام للتحالف أن هذه الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون مع المنظومات العسكرية الخليجية، وتطوير آليات التنسيق والعمل المشترك، بما يحقق تطلعات الدول الأعضاء في ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب بصورة شاملة ومستدامة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تعزيز مسارات التعاون العسكري والأمني المشترك بين التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب والقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتأكيدًا لأهمية توحيد الجهود الإقليمية لمواجهة التحديات والتهديدات الإرهابية المتنامية، وترسيخ العمل المؤسسي المشترك القائم على تبادل الخبرات والمعلومات، وبناء القدرات، ورفع مستوى الجاهزية العملياتية، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعزيز السلم والأمن الدولي.