الأمير فهد بن جلوي يتوج أبطال “الجذاع” في مهرجان خادم الحرمين الشريفين

– اختتام أشواط “المزاين” بتتويج الملاك السعوديين بلوني “المجاهيم” و “الوضح”

هاني البشر (الرياض)

توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، المُلَّاك الفائزين بكؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، وذلك في ختام منافسات “الجذاع”، اليوم السادس من المهرجان.

وانطلقت الجمعة الماضية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ، منافسات النسخة الثالثة من المهرجان على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في العاصمة الرياض، ولمدة 10 أيام، بمشاركة 5 فئات معتمدة إضافة إلى سباق الهجانة للراكب البشري “للسيدات والرجال”، وأشواط “المزاين” ضمن الفعاليات المصاحبة، حيث يتجاوز مجموع جوائزها 75 مليون ريال.

وظفرت المطية “المايدة” لهجن الشحانية من قطر بلقب الشوط الأول وكأس خادم الحرمين الشريفين (بكار ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 8:59.551 دقيقة، المطية “الوسمي” لهجن الرئاسة الإماراتية بلقب الشوط الثاني وكأس خادم الحرمين الشريفين (قعدان ـ مفتوح) 9:01.367 دقيقة، المطية “ضبابة” لمالكها القطري عبدالهادي خليل الهاجري بلقب الشوط الثالث وكأس خادم الحرمين الشريفين (بكار ـ عام) بتوقيت بلغ 9:02.883 دقيقة، والمطية “الباهر” لمالكها الإماراتي سعيد جابر الحربي بلقب الشوط الرابع وكأس خادم الحرمين الشريفين (قعدان ـ عام) بتوقيت بلغ 9:02.942 دقيقة.

وأقيم في اليوم الخامس والسادس من المهرجان، 46 شوطاً لفئة “الجذاع”، قطعت فيه المطايا مسافة 276 كم، مسافة كل شوط 6 كم، بإجمالي جوائز للفئة يبلغ 16.18 مليون ريال، ومبلغ 5.5 مليون ريال للأشواط الـ 4 الأخيرة على كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من اللجنة المنظمة.

كما توَّج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أصحاب المراكز الأولى الفائزين في ختام أشواط “المزاين” لفئة (فردي مفاريد – بكار) بكأس خادم الحرمين الشريفين على لوني “المجاهيم” و”الوضح”، ضمن الفعاليات المصاحبة، التي شهدت مشاركة واسعة من ملاك الإبل.

وشهد شوط لون “المجاهيم” منافسة قوية، أسفرت عن تتويج المالك السعودي راشد المري بالمركز الأول مع البكرة “عناوي المدرعات”، والمالك السعودي نايف المري بالمركز الثاني مع البكرة “الناهبة منهومات”، والمالك السعودي حجاب الدوسري بالمركز الثالث مع البكرة “المرازم”.

وفي شوط لون “الوضح”، تُوِّج المالك السعودي سعد آل جلبان بالمركز الأول مع البكرة “علوو وضح العريضة”، والمالك السعودي فيصا أبوبشيت بالمركز الثاني مع البكرة “غلبا أبوثنين”، والمالك السعودي عبدالكريم المطيري بالمركز الثالث مع البكرة “غادة وضح شبة الجزيرة”.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد بدأت في (18) يناير الجاري استقبال طلبات تسجيل ملاك الإبل في أشواط “المزاين”، حيث أُدْرِجَت الأشواط ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للهجن ونادي الإبل، في إطار يهدف إلى تعزيز الموروث الشعبي الأصيل، وإبراز جمال الإبل في منافسة تعكس مكانتها الثقافية الوطنية، حيث خُصِّص مبلغ (2.7) مليون ريال جوائز للملاك الفائزين.

ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لتطويره وفق رؤية طموحة تحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، كما يعد المهرجان وجهةً رئيسية لمُلَّاك وعشاق الهجن، وحاضناً للموروث الأصيل، بما ينعكس بمردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.