أمير حائل يُرحِّب بضيوف رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 من مختلف دول العالم

البلاد (حائل)
رحَّب صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، بالزوار والمشاركين في رالي باها حائل تويوتا الدولي 2026، القادمين من مختلف دول العالم إلى المنطقة خلال فترة الرالي وقبله وبعده.
وأشار سموه إلى أن منطقة حائل، بعد أن استحقت لقب عاصمة الراليات الصحراوية ونقطة انطلاق سباقات الرالي في المملكة، أصبحت اليوم قبلة للسياحة الشتوية في المملكة ودول الخليج، محققة نقلة نوعية في نسب الإشغال للوحدات السكنية وارتفاع أعداد الزوار؛ بما يعكس ما تشهده المنطقة من تطور متسارع، وحراك سياحي، واقتصادي متنام.
ورفع سمو أمير حائل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على الدعم السخي الذي تحظى به المنطقة، الذي أسهم في تنميتها وتطوير قطاعها السياحي، واستمرار النجاحات التنظيمية لرالي باها حائل تويوتا الدولي.
وأشاد سموه بجهود صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز وزير الرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن فيصل رئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وهيئة تطوير منطقة حائل، وشركاء النجاح من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والرعاة، مثمنًا الجهود المبذولة من اللجان التنظيمية للرالي وفعالياته المصاحبة، مقدرًا في الوقت ذاته تفاعل أهالي حائل وحرصهم على إنجاح هذه الفعاليات الدولية التي تقام على أرض الوطن والمنطقة.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يكلل جهود الجميع بالتوفيق، وأن يكتب السلامة لجميع المتسابقين