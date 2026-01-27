نتنياهو: «نزع السلاح» المرحلة المقبلة.. إغلاق ملف الأسرى

البلاد (القدس المحتلة)

أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جميع الجثث والأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، بعد التعرف على الجثة الأخيرة للجندي ران جفيلي، منهيًا بذلك ملف المختطفين لأول مرة منذ 2014. وذكرت المتحدثة باسم الجيش، أن كافة الإجراءات الجنائية والطب الشرعي اكتملت، وتم إبلاغ عائلة الجندي الراحل لإتمام دفنه. من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إعادة جميع المختطفين تشكل إنجازًا كبيرًا للجيش والدولة والمواطنين، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتمثل في نزع سلاح حركة حماس، وتسريع الانتقال إلى المرحلة الثانية في غزة، التي تشمل إعادة إعمار القطاع، ونشر قوة استقرار دولية في المناطق، التي ينسحب منها الجيش تدريجيًا. من جانبها، أكدت حركة حماس التزامها بتسهيل عمل لجنة إدارة غزة، وإغلاق ملف الأسرى بالكامل؛ وفق اتفاق وقف إطلاق النار. تأتي هذه الخطوة بعد ضغط أمريكي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة ترمب، ويرى المراقبون أن استعادة الجثة المتبقية تمثل إزالة العقبة الأخيرة أمام فتح معبر رفح، واستئناف جهود إعادة الإعمار.