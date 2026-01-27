غداً.. تتويج أبطال كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين لفئة”الجذاع” 

هاني البشر (الرياض)

تختتم غداً الأربعاء، منافسات فئة “الجذاع”، الفئة الثالثة المعتمد مشاركتها في أشواط مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، فيما يسدل الستار بطلا أشواط “المزاين” لفئة (فردي مفاريد – بكار)، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان على لونين “الوضح”، و”المجاهيم”.

وانطلقت الجمعة الماضية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، منافسات النسخة الثالثة من المهرجان على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في العاصمة الرياض، ولمدة10 أيام، بمشاركة خمس فئات معتمدة، إضافة إلى سباق الهجانة للراكب البشري “للسيدات والرجال”، وأشواط “المزاين” ضمن الفعاليات المصاحبة، حيث يتجاوز مجموع جوائزها 75 مليون ريال.

ويبلغ مجموع الجوائز المالية الإجمالي للأشواط العامة، المفتوح وسباق الهجانة مبلغ 35.9 مليون ريال، أشواط الكؤوس والرموز 36.4 مليون ريال، وجوائز أشواط المزاين 2.7 مليون ريال.

وشهد اليوم الخامس من المهرجان إقامة 25 شوطاً ضمن منافسات فئة”الجذاع”، عدد 17 شوطا خلال الفترة الصباحية، و8 أشواط خلال الفترة المسائية، قطعت فيه المطايا المشاركة 150 كم، مسافة كل شوط 7 كم.

وخصصت اللجنة المنظمة لجميع أشواط فئة “اللقايا” مبلغ 14.3 مليون ريال، منها 5.5 مليون ريال، للأشواط الـ 4 الختامية على كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن.

ومن المنتظر أن تقطع المطايا المشاركة في منافسات “الجذاع” مسافة 276 كم، وسط ترقب كبير من الملاك لانتزاع المراكز الأولى في هذا المحفل الرياضي الكبير، خاصة “كؤوس المهرجان” التي تمثل ذروة الإثارة في هذه الفئة.

من جهته، دخلت اليوم “البكار” المشاركة في أشواط المزاين لوني “الوضح”، و”المجاهيم”، وحددت اللجنة فترة زمنية لاستقبال المشاركين بدأت من الساعة: 9:00 صباحاً تمهيداً لإعلان “البكار” المتأهلة، حيث تأتي هذه الأشواط ضمن سلسلة من الفعاليات المتنوعة التي يقدمها المهرجان، الذي يهدف إلى الحفاظ على الموروث الأصيل وتشجيع الملاك على المشاركة في هذا الحدث السنوي البارز.