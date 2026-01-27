رئيس مجلس الشورى يرأس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الـ16 للجمعية البرلمانية الآسيوية في مملكة البحرين

البلاد (المنامة)
رأس رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وفد المملكة المشارك في أعمال الاجتماع السادس عشر للجمعية البرلمانية الآسيوية، الذي انطلقت أعماله في مملكة البحرين بعنوان: “دور البرلمانات الآسيوية في تعزيز الحوار بين الثقافات والحضارات في آسيا: الفرص والتحديات والمسارات المستقبلية” بمشاركة واسعة ضمَّت أكثر من 190 ممثلًا من 27 دولة وبرلمانًا واتحادًا دوليًا.
ورحَّب رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية أحمد بن سلمان المسلم، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجلسة بالوفود المشاركة في أعمال الجمعية، مثمنًا الثقة البرلمانية الآسيوية الكبيرة بتولي الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين رئاسة الجمعية البرلمانية الآسيوية للعام 2026.
وأشاد رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين، بالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، والجهود الحثيثة التي بذلتها بهذا الخصوص، المملكة العربية السعودية بالشراكة مع الجمهورية الفرنسية.
وأشار في كلمته إلى ترحيب مملكة البحرين بقرار الجمعية العامة، اعتماد “إعلان نيويورك” بشأن التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وناقش الاجتماع الموضوع الرئيس للاجتماع وذلك من خلال سلسلة من الاجتماعات الرسمية شملت المجلس التنفيذي، واللجان الدائمة للجمعية، بما يسهم في تعميق التنسيق البرلماني المشترك، وتبادل الخبرات التشريعية، وتعزيز العمل المؤسسي بين الدول الآسيوية.
ويضم وفد المجلس المرافق لمعالي رئيس مجلس الشورى، أعضاء مجلس الشورى أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية الدكتور علي بن سعد العلي، والدكتور فارس بن عبدالله العصيمي.