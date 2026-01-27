خلاف الأراضي يعقد مسار التسوية الأوكرانية.. موسكو تتهم زيلينسكي بعرقلة السلام

البلاد (موسكو، كييف)

صعدت روسيا من لهجتها تجاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهمة إياه بإعاقة جهود التوصل إلى تسوية سياسية للحرب، في وقت تتواصل فيه المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن، وسط اعتراف روسي بصعوبة المسار وطول أمده.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي، ورئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف، إن زيلينسكي يعرقل عملية السلام عبر تأجيله تسوية ملف الأراضي، معتبراً أن رفضه تقديم تنازلات إقليمية يساهم في إطالة أمد النزاع. وفي منشور له على منصة «إكس»، انتقد دميترييف خطاب الرئيس الأوكراني أمام القادة الأوروبيين في منتدى دافوس الاقتصادي، واصفاً إياه بـ«الفاشل»، ومشيراً إلى أن انتقاداته للاتحاد الأوروبي لم تلقَ صدى إيجابياً.

وجاءت هذه التصريحات عقب تأكيد الكرملين أن المحادثات التي استضافتها أبوظبي الأسبوع الماضي بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة جرت في «أجواء بنّاءة»، لكنها لم تسفر عن اختراقات حاسمة. وأوضح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن من الخطأ توقع نتائج سريعة من هذه الاتصالات الأولية، مؤكداً أن الخلافات الجوهرية، وفي مقدمتها قضية الأراضي والحدود، لا تزال قائمة.

وشدد بيسكوف على أن التوصل إلى «اتفاق ودي» بشأن أوكرانيا يبدو مستبعداً في المرحلة الحالية، مشيراً إلى أن الجهد المطلوب للتسوية كبير ومعقد. وأضاف أن الاتصالات الثلاثية ستُستأنف الأسبوع المقبل في أبوظبي، في إطار مساعٍ تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ الغزو الروسي في فبراير 2022.

في المقابل، تمسك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بموقفه الرافض لأي تنازل عن الأراضي، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع الدستور الأوكراني ويتطلب استفتاءً شعبياً. وكشف زيلينسكي، خلال زيارة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، أن الوثيقة الأميركية الخاصة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا أصبحت جاهزة بالكامل، وأن كييف تنتظر تحديد موعد ومكان توقيعها، على أن تُحال لاحقاً إلى الكونغرس الأميركي والبرلمان الأوكراني للتصديق.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن الضمانات الأمنية الأمريكية تمثل أولوية قصوى لبلاده، في ظل المخاوف من أي اتفاق سلام قد يُفرض على كييف ويمنح موسكو مكاسب إقليمية. وتأتي هذه التصريحات في وقت تُجرى فيه المفاوضات بعيداً عن أوروبا، وهو ما يثير قلق دول الاتحاد الأوروبي من احتمال ممارسة ضغوط أميركية على أوكرانيا لقبول تسوية ترجّح كفة روسيا.