تنمية مهارات الطلاب في التقنية والرياضيات.. توقيع مذكرة تفاهم بين التعليم وأرامكو

البلاد (الرياض)

وقّعت أرامكو السعودية مذكرة تفاهم مع وزارة التعليم؛ تهدف إلى تعزيز التعاون بين الشركة والوزارة في مجالات العمل التطوعي، والمسؤولية المجتمعية، وتنمية مهارات الطلاب في العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات، إضافةً إلى دعم مبادرات الأمن والسلامة في البيئة التعليمية. وجرى توقيع المذكرة خلال منتدى الاستثمار في التعليم والتدريب 2026 المنعقد في الرياض، بالتزامن مع اليوم العالمي للتعليم. ويمثّل التعاون بين أرامكو السعودية، ووزارة التعليم استثمارًا وطنيًا يعزز دور الشركة في المواطنة، ويهدف إلى توسيع نطاق أثرها المجتمعي، ودعم إستراتيجيتها في تمكين الشباب وتنمية الأجيال القادمة بما يتماشى مع مستهدفات الرؤية الوطنية.

وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، نبيل الجامع: “يؤكد التعاون بين أرامكو السعودية ووزارة التعليم حرصهما على مواصلة جهودهما المشتركة في ترسيخ ثقافة التطوع، وتعزيز دور التعليم في خدمة المجتمع وتنمية المهارات التطوعية والتعليمية والسلامة بما يحقق أثرًا اجتماعيًا مستدامًا. ويُعد توقيع هذه المذكرة استثمارًا في أجيال المملكة، وإسهامًا في تمكين الطلاب بمهارات المستقبل وتأهيلهم للاستفادة من الفرص الواعدة، حيث يُسهم هذا التعاون في تعزيز المشاركة المجتمعية المنظمة وذات الأثر، بما يعود بالنفع على الطلاب والمعلمين والمجتمع ككل، وذلك تجسيدًا لدور أرامكو السعودية كشريك وطني في دعم التعليم، وتعزيز السلامة، وتحقيق التنمية المستدامة”.وتتضمن المذكرة دراسة اعتماد برامج أرامكو السعودية التطوعية ضمن متطلبات الساعات التطوعية لطلاب المرحلة الثانوية وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، إلى جانب التعاون في وضع آليات لقياس أثر البرامج التطوعية على الطلاب والمجتمع، وتقديم الدعم الفني للمدارس في تصميم وتنفيذ الأنشطة التطوعية.

كما تشمل مجالات التعاون تصميم وتنفيذ برامج تعليمية وتطبيقية في تخصصات العلوم والتقنية والهندسة والرياضيات (STEM)، بما يتوافق مع أولويات وزارة التعليم، ويعزز مهارات المستقبل والابتكار لدى الطلاب. وتشمل المذكرة كذلك تبادل البيانات والإحصاءات والخبرات بين الجهتين، إضافةً إلى تطوير برامج توعوية وتدريبية في مجال الأمن والسلامة داخل المدارس.