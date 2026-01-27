تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق وإعفاء متبادل من التأشيرات.. وزير الخارجية ورئيس بولندا يبحثان علاقات التعاون

البلاد (وارسو)

استقبل فخامة الرئيس كارول نافروتسكي رئيس جمهورية بولندا، في القصر الرئاسي بالعاصمة البولندية وارسو أمس (الاثنين)، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية. ونقل وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته والشعب البولندي الصديق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار. وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية. من جهة ثانية، وقع وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية بولندا رادوسلاف سيكورسكي، بوارسو أمس، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق بين السعودية وبولندا برئاسة وزيري خارجية البلدين وعضوية عددٍ من المسؤولين. يأتي توقيع مذكرة إنشاء المجلس التنسيقي في إطار توجيهات قيادتي البلدين الصديقين وحرصهما على توطيد وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك، كما يهدف المجلس إلى تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات؛ بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، وينقل العلاقات نحو آفاق أرحب. واستعرض الأمير فيصل بن فرحان مع رادوسلاف سيكورسكي العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث التطورات السياسية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما وقع وزير الخارجية ونظيره البولندي اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، وذلك تعزيزًا للمصالح المشتركة المترتبة على الإعفاء، ووفقًا للقوانين المعمول بها في كلا البلدين.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان، حرص المملكة وبولندا على تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات، خصوصًا في ظل التطورات العالمية المتسارعة التي تستدعي تكثيف التشاور والحوار البناء. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي على هامش زيارته الرسمية لبولندا، حيث أعلن توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيق، واتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12 مليار دولار في 2024، و8 مليارات دولار حتى نهاية الربع الثالث من 2025، مع ترحيب التعاون المشترك في المنظمات الدولية وتأكيد التوافق حول دعم حل الدولتين للقضية الفلسطينية.