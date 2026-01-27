تجمع فني وإعلامي لعرض 3 أفلام تمثل الحياة الرمضانية اليومية في الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

شهدت مدينة الرياض فعالية شتوية تفاعلية، بحضور عدد من نجوم الفن والمشاهير، إلى جانب نخبة من الصحفيين والإعلاميين.

وتناولت الفعالية أجواء رمضانية مستوحاة من الحياة الأسرية، حيث استعرضت مفاهيم مستمدة من تفاصيل الشهر الفضيل، وما يحمله من لحظات يومية مرتبطة بالتجمعات العائلية وروح التلاحم الاجتماعي.

وتطرقت الفعالية إلى فكرة أن خصوصية رمضان تنبع من الأشخاص وقصصهم داخل إطار العائلة، مع التركيز على الأجواء المنزلية الدافئة والعادات المرتبطة بالشهر الكريم، وما تحمله من قيم اجتماعية وإنسانية.

كما شملت الفعالية عرض ثلاث مجموعات رمضانية مختلفة، إلى جانب منتجات متنوعة في مجالات الأثاث والديكور وأدوات المائدة والإكسسوارات المنزلية، بما يعكس أنماط الحياة الأسرية خلال الشهر الفضيل، ويواكب احتياجات التجمعات الرمضانية.

وشهدت الفعالية عرض ثلاثة أفلام قصيرة، تناول كل منها مشهداً من الحياة اليومية في رمضان داخل المنزل، وهي:

“أوقات الإفطار العصيبة”، و**”أزمة ليلة الفيلم”، و”فوضى ما قبل الهلال”**، حيث سلطت الضوء على مواقف رمضانية مألوفة تعكس طبيعة الاستعدادات والتحديات اليومية خلال الشهر الكريم.