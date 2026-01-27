الرياضة

انطلاق منافسات طواف العلا 2026 بمشاركة 17 فريقًا عالميًّا

متابعة (محمد الجليحي)
انطلقت اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026م، النسخة السادسة لسباق طواف العُلا، والذي تحتضنه العلا التاريخية، بمشاركة 17 فريقاً عالميًّا، يضم كلٌّ منها 7 دراجين، بإجمالي 119 دراجًا من نخبة المحترفين، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للدراجات، وبالتعاون مع منظمة ASO، والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبإشراف وزارة الرياضة.

وجاءت انطلاقة السباق في نسخته السادسة، والذي تم تصنيفه ضمن أجندة البطولات الاحترافية العالمية؛ من مضمار سباق الهجن، ومن ثم العودة إليه في خط النهاية، بمسافة إجمالية تبلغ 158 كيلومترًا، وسط منافسة مثيرة بين الفرق المشاركة بين التضاريس الساحرة والطبيعة الخلّابة.


وعلى صعيد النتائج فقد تمكن الإيطالي جوناثان ميلان من فريق ليدل تريك من تحقيق المركز الأول، بزمن يبلغ 3 ساعات و36 دقيقة و32 ثانية، فيما حلّ البلجيكي ميلان فريتين درّاج فريق كوفيديس في المركز الثاني بفارق 4 ثوانٍ، وجاء الإيطالي ماتيو موسكيتي درّاج فريق Q36.5 برو سايكلينغ في المركز الثالث بفارق 6 ثوانٍ.

وتتواصل يوم غدٍ الأربعاء منافسات المرحلة الثانية من سباق طواف العُلا، والتي تنطلق من محطة قطار المنشية والعودة إليها، لمسافة تمتد إلى 152 كيلومترًا.

