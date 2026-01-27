المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد يشارك في البطولة التأهيلية لكأس العالم 2026 بالأردن

البلاد (الرياض)
يشارك المنتخب السعودي لالتقاط الأوتاد في البطولة التأهيلية لكأس العالم 2026م الخاصة بالمجموعة (ب) التي ستقام في الأردن على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من (29) إلى (31) يناير 2026م، بمشاركة سبعة منتخبات هي: الأردن، والهند، وإندونيسيا، وألمانيا، والكويت، والنرويج، والجزائر.
ويمثل المنتخب السعودي في هذه البطولة كل من: راشد المري، وحسن عسيري، وخالد اليامي، ومشعل الشمري، وعبدالرحمن الحربي، تحت إشراف المدرب عبدالوهاب عسيري.
وأنهى المنتخب السعودي استعداداته للمشاركة في البطولة من خلال معسكر تدريبي مكثف، اختُتم بالمشاركة في البطولة الخامسة لالتقاط الأوتاد، التي أكد من خلالها الفرسان جاهزيتهم الفنية والبدنية لخوض منافسات البطولة التأهيلية.
ويتطلع فرسان الأخضر إلى تحقيق التأهل والمشاركة في كأس العالم المقبلة، إلى جانب الحفاظ على اللقب العالمي الذي توج به المنتخب السعودي في كأس العالم 2023م بجنوب أفريقيا، بعد تحقيقه لقبي منافسات الفرق والفردي
