يعقد بمشاركة 75 دولة في الرياض.. مؤتمر لترسيخ مكانة السعودية بمجال الفضاء

تنطلق اليوم الاثنين في الرياض، النسخة الثانية من مؤتمر الحطام الفضائي، الذي تنظمه وكالة الفضاء السعودية على مدى يومين، بمشاركة دولية واسعة تمثل (75) دولة حول العالم، بحضور نخبة من الخبراء وصنّاع القرار، وممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والشركات المتخصصة في قطاع الفضاء.

يأتي انعقاد المؤتمر في إطار جهود المملكة الرامية إلى توحيد الجهود الدولية لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالحطام الفضائي، وتعزيز استدامة الفضاء؛ بوصفه موردًا مشتركًا للبشرية، بما يسهم في حماية الأنشطة الفضائية والبنية التحتية المدارية، ودعم نمو اقتصاد الفضاء العالمي.

ويُعقد المؤتمر بدعم من مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، وبالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU)؛ تأكيدًا على أهمية تعزيز التعاون الدولي، وبناء أطر حوكمة فعّالة للتعامل مع مخاطر الحطام الفضائي، وضمان بيئة فضائية آمنة ومستدامة.

ويهدف المؤتمر إلى جمع الخبراء والمختصين لتعزيز التنسيق الدولي حول القضايا والتحديات المرتبطة بالحطام الفضائي، إلى جانب إبراز دور وكالة الفضاء السعودية في تبني ودعم السياسات والمبادرات، التي تسهم في حماية مستقبل اقتصاد الفضاء، وضمان استدامته على المدى الطويل.

ويشهد المؤتمر على مدى يومين، عقد جلسات حوارية وكلمات رئيسة تناقش عددًا من المحاور، من أبرزها استدامة الفضاء وحماية الاقتصاد الفضائي العالمي، وتوحيد الجهود الدولية وبناء الوعي المشترك، إضافة إلى استعراض الابتكارات والشراكات الدولية والحلول التشغيلية، التي تسهم في معالجة تحديات الحطام الفضائي، والحد من مخاطره.