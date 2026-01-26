وزير البلديات والإسكان يُدشِّن مؤسسة NHC لتعزيز الاستدامة والأثر المجتمعي

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة محمد البطي، أن تأسيس المؤسسة الأهلية يأتي ككيان غير ربحي؛ يهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره، وتوحيد الجهود المجتمعية، بما يضمن استدامة الأثر الاجتماعي، ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة، مؤكدًا أن تأسيس NHC Foundation يأتي امتدادًا لنهج الشركة في صناعة الأثر المستدام، مفيدًا أن الأثر الحقيقي لا يقتصر على تطوير المكان، بل يبدأ بالإنسان الذي يعيش فيه، ويتجسّد في تحسين جودة الحياة داخل الوجهات العمرانية التابعة للشركة، من خلال المشاركة في تشغيل مرافق جودة الحياة بما يضمن استمراريتها، ونمو أثرها، وخدمتها للأجيال القادمة.