مرحلة ثالثة بإسكان الندى

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1447 هـ      26 يناير 2026

البلاد (مكة المكرمة)
أطلقت (NHC) المرحلة الثالثة من مشروع الندى، الذي يعد أحد المشاريع النموذجية ضمن وجهة (بوابة مكة العمرانية). يمتد مشروع الندى على مساحة 165 ألف متر مربع، ويضم وحدات سكنية متنوعة بين فلل وتاون هاوس، بتصاميم عصرية ومساحات متعددة تلبي كافة الاحتياجات، ضمن بيئة سكنية متكاملة تراعي مفاهيم جودة الحياة والاستدامة.
وتعد وجهة بوابة مكة أول وجهة عمرانية متكاملة الخدمات على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع، وتضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب المرافق التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية، وحدائق عامة ومسطحات خضراء تسهم في تعزيز الاستدامة وجودة الحياة.

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

