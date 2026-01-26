مرحلة ثالثة بإسكان الندى

البلاد (مكة المكرمة)

أطلقت (NHC) المرحلة الثالثة من مشروع الندى، الذي يعد أحد المشاريع النموذجية ضمن وجهة (بوابة مكة العمرانية). يمتد مشروع الندى على مساحة 165 ألف متر مربع، ويضم وحدات سكنية متنوعة بين فلل وتاون هاوس، بتصاميم عصرية ومساحات متعددة تلبي كافة الاحتياجات، ضمن بيئة سكنية متكاملة تراعي مفاهيم جودة الحياة والاستدامة.

وتعد وجهة بوابة مكة أول وجهة عمرانية متكاملة الخدمات على مساحة تتجاوز 5 ملايين متر مربع، وتضم أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية، إلى جانب المرافق التعليمية والصحية والثقافية والاجتماعية، وحدائق عامة ومسطحات خضراء تسهم في تعزيز الاستدامة وجودة الحياة.