في روشن.. الاتحاد يعبر الأخدود بشق الأنفس

8 / شعبان / 1447 هـ      26 يناير 2026

محمود العوضي (جدة)

تصوير (زياد القحطاني)

تغلب فريق الاتحاد على ضيفه فريق الأخدود بصعوبة بثنائية مقابل هدف، بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جرى بينهما مساء اليوم الاثنين، في ختام الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بدأ الاتحاد المباراة بقوة، وتمكن حسام عوار من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 12. وأضاف نجولو كانتي الهدف الثاني للنمور في الدقيقة 43 من تسديدة قوية خارج المنطقة.

وقلص الأخدود الفارق في الشوط الثاني عن طريق بوراك إينجه في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الاتحاد إلى 30 نقطة في المركز السادس، بينما بقي الأخدود في المركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

 

 

 

 

 

