شراكة بين المنتدى السعودي للإعلام و«إكسبو 2030»

البلاد (الرياض)

وقّع المنتدى السعودي للإعلام، اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة “إكسبو 2030 الرياض” لتكون “شريك المستقبل” في النسخة الخامسة من المنتدى، التي تُعقد في الرياض خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير 2026.

تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز الصورة العالمية للمملكة، وتسليط الضوء على مشروع إكسبو 2030 الرياض؛ كونه أحد أبرز المشاريع الوطنية الطموحة، التي تجسّد مستهدفات رؤية المملكة 2030. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان على توظيف المكانة الريادية للمنتدى السعودي للإعلام؛ بوصفه منصة جامعة للإعلاميين، وصنّاع المحتوى وقادة الرأي؛ لإبراز سردية إكسبو 2030 الرياض، ومراحله، ورسائله المستقبلية. ويشمل التعاون تصميم وتنفيذ محتوى إعلامي نوعي، ومبادرات مشتركة تسهم في دعم مسيرة إكسبو 2030 الرياض، وتعزيز حضوره محليًا ودوليًا، بما يعكس طموحات المملكة، ودورها المحوري في تشكيل مستقبل الإعلام والتنمية العالمية. وفي إطار هذه الشراكة، ستشارك “شركة “إكسبو 2030 الرياض” في المنتدى، حيث سيتم استعراض أبرز أهداف مشروع إكسبو 2030 الرياض، وآخر مستجداته، أمام الزوار والمشاركين. كما ستسلّط هذه المشاركة الضوء على مسيرة المشروع في الانتقال من الرؤية إلى الواقع، بما يعزّز حضوره محليًا ودوليًا، ويكرّس مكانته؛ بوصفه مشروعًا وطنيًا طموحًا، يُجسّد توجهات المملكة نحو المستقبل.