سمو وزير الخارجية ونظيره البولندي يوقعان مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس تنسيقي بين البلدين

8 / شعبان / 1447 هـ      26 يناير 2026

واس (وارسو)

وقع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ونائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية بولندا رادوسلاف سيكورسكي، بمدينة وارسو اليوم، مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق بين المملكة العربية السعودية، وجمهورية بولندا برئاسة وزيري خارجية البلدين وعضوية عددٍ من المسؤولين، وذلك خلال زيارة سموه الرسمية إلى الجمهورية البولندية.


يأتي توقيع مذكرة إنشاء المجلس التنسيقي في إطار توجيهات قيادتي البلدين الصديقين وحرصهما على توطيد وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون المشترك، كما يهدف المجلس إلى تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق على مختلف الأصعدة، واستكشاف فرص التعاون في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين، وينقل العلاقات نحو آفاق أرحب.

