رالي حائل الدولي.. منجم أبطال الراليات على مدى عقدين

يُعدُّ رالي حائل الدولي أحد أبرز وأعرق سباقات الراليات الصحراوية في المنطقة، إذ رسَّخ مكانته على مدى سنوات طويلة بوصفه أحد أهم ساحات التحدي والمنافسة في رياضة السيارات، منذ انطلاق نسخته الأولى عام 2006م.
وخلال مسيرته الممتدة لما يقارب عقدين، شهد الرالي صراعات قوية على لقب البطولة في مختلف نسخه، وتُوِّج من خلاله نخبة من أفضل السائقين السعوديين والعرب والعالميين، لتأتي نسخة عام 2026 امتدادًا لمسيرة حافلة بالإنجازات والنجاحات.
ومنذ بداياته سجَّل الرالي أسماءً لامعة في سجل أبطاله، حيث كان السائق السعودي فرحان الشمري أول من اعتلى منصة التتويج بتحقيقه لقب النسخة الافتتاحية عام 2006م، قبل أن يواصل السعوديون حضورهم بتتويج البطل الراحل راجح الشمري في النسخة الثانية، وفي عامي 2008 و2011م نجح القطري ناصر العطية في فرض اسمه بين الكبار بعد فوزه باللقب في نسختين، فيما شهدت نسخة عام 2009 انطلاقة مسيرة بطل الراليات السعودي يزيد الراجحي، الذي بدأ رحلة ذهبية تُوِّج خلالها بلقب الرالي في ثماني نسخ أعوام 2009، و2010، و2012، و2015، و2016، و2022، و2024، و2025م.
وسجَّل رالي حائل عام 2013 محطة تاريخية بتحقيق أول فوز أوروبي عبر المتسابق التشيكي ميروسلاف زابليتال، قبل أن يعود اللقب إلى السعودية في نسخة 2014 عن طريق السائق إبراهيم المهنا، ثم تُوِّج فارس المشنا بلقب نسخة عام 2017، وواصل السائقون السعوديون هيمنتهم بتحقيق عيسى الدوسري لقب نسختي عامي 2018 و2019، تلاه تتويج صالح العبدالعالي بطلا لنسخة عام 2020.
وشهد عام 2020 حدثًا استثنائيًا بإقامة جولتين ضمن رالي حائل، حيث تُوِّج القطري ناصر العطية بلقب “باها 1″، فيما ذهب لقب “باها 2” للإسباني كارلوس ساينز، كما جاء في السنوات اللاحقة العطية ليضيف لقبين جديدين إلى سجله في عامي 2021 و2023م، مسجّلًا اسمه بطلا لرالي حائل في خمس نسخ.
وجاء سجل أبطال رالي حائل على النحو التالي: تتويج السائق السعودي فرحان الشمري بلقب النسخة الأولى عام 2006م، تلاه راجح الشمري في 2007م، ثم القطري ناصر العطية عام 2008م، قبل أن يحقق السعودي يزيد الراجحي لقبي عامي 2009 و2010م، ويعود العطية للفوز في 2011م، ثم يتوج الراجحي بلقب 2012م، فيما سجّل التشيكي ميروسلاف زابليتال أول فوز أوروبي في 2013م، وتُوِّج السعودي إبراهيم المهنا بلقب 2014م، قبل أن يواصل يزيد الراجحي هيمنته بإحراز لقبي 2015 و2016م، ثم تُوِّج فارس المشنا بطلا لنسخة 2017م، وحقق عيسى الدوسري لقبي عامي 2018 و2019م، فيما نال صالح العبدالعالي لقب نسخة فبراير 2020م، وشهدت نسخة ديسمبر من العام ذاته تتويج القطري ناصر العطية بلقب “باها 1″، والإسباني كارلوس ساينز بلقب “باها 2″، قبل أن يعود العطية للفوز بلقبي 2021 و2023م، ويتوج يزيد الراجحي بلقبي 2022 و2024م، ثم يختتم السجل بتحقيقه لقب نسخة 2025م.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م