رئيس جمهورية بولندا يستقبل سمو وزير الخارجية

8 / شعبان / 1447 هـ      26 يناير 2026

واس (وارسو)

استقبل فخامة الرئيس كارول نافروتسكي رئيس جمهورية بولندا، في القصر الرئاسي بالعاصمة البولندية وارسو اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

ونقل سمو وزير الخارجية في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لفخامته والشعب البولندي الصديق، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد، وتمنياته لحكومة وشعب المملكة بالمزيد من التقدم والازدهار.

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، ومناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية.
حضر الاستقبال سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بولندا إيناس الشهوان، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية وليد السماعيل، ومستشار سمو وزير الخارجية محمد اليحي.

