حضور محلي وعالمي في المنتدى بالرياض.. السعودية تقود الاستثمار والابتكار لمستقبل العقار

عبدالحكيم العضيب (الرياض)

تنطلق اليوم الاثنين، أعمال منتدى مستقبل العقار 2026 في نسخته الخامسة بالرياض لمدة ثلاثة أيام تحت شعار«آفاق تتسع وعقارات تزدهر»، برعاية وزير البلديات والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل.

يأتي المنتدى تأكيدًا على مكانة الرياض عاصمةً للحوار العقاري العالمي، حيث يجمع قادة وصنّاع قرار وشخصيات دولية مؤثرة وخبراء اقتصاديين ومستثمرين عقاريين يمثلون 140 دولة، لمناقشة مستقبل القطاع العقاري والتحولات، التي يشهدها الاقتصاد العالمي، بما يعكس ثقل المملكة المتنامي على الساحة الدولية.

يشارك في الجلسات نحو 300 متحدث من القيادات الحكومية والتنفيذية والخبراء في القطاعين العام والخاص، إلى جانب عددٍ من الشخصيات المؤثرة على المستويين المحلي والدولي، منهم بيرس مورغان من المملكة المتحدة، وريتشارد برانسون مؤسس مجموعة فيرجن

ويناقش المنتدى عبر جلساته ولقاءاته محاور تشمل الاستثمار العقاري، والتطوير الحضري، واستشراف مستقبل المدن، ودور التقنية والابتكار في تعزيز كفاءة واستدامة القطاع العقاري.

مبادرات واستثمار

تسلط وزارة البلديات والإسكان عبر جناحها بمنتدى مستقبل العقار، الضوء على إنجازات منظومة العقار في المملكة ومبادراتها التشغيلية التي أسهمت في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الشفافية وتنظيم السوق ورقمنة الخدمات، وتطوير بنية تحتية عقارية تشجع المشاركات الوطنية والدولية وتطوير المدن الذكية والمشروعات المتكاملة لمجتمعات سكنية مستدامة. كما تُشارك مجموعة روشن -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- بصفتها الشريك الإستراتيجي للعام الخامس على التوالي، حيث تستعرض دورها في قيادة التحول المشهد الحضري في المملكة، عبر تطوير مجتمعات متكاملة تتمحور حول الإنسان.