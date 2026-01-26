انطلاق النسخة الثانية من مؤتمر “حطام الفضاء 2026” بمشاركة 75 دولة

من جانبه، شدد نائب الأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات توماس لاماناوسكاس، على أهمية الإدارة المسؤولة والشاملة لموارد الفضاء، قائلًا: “نحتاج إلى ضمان إتاحة الفرص التي يوفرها النمو المتسارع لاقتصاد الفضاء للجميع، وأن يتمتع بها الأجيال القادمة، وتُعد الإدارة المتوقعة والمسؤولة والشاملة لموارد الفضاء، بما في ذلك مدارات الأقمار الصناعية، عنصرًا أساسيًا لتحقيق ذلك”.

ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي العالمي بالمخاطر التي يشكلها الحطام الفضائي، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية مستقبل اقتصاد الفضاء، وذلك من خلال مناقشة السياسات والأنظمة ذات الصلة، وتعزيز البحث والابتكار، وتطوير أطر حوكمة دولية فاعلة تسهم في الحد من آثار الحطام الفضائي، وضمان الاستخدام المسؤول والمستدام للمدارات الفضائية.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات حوارية متخصصة تناقش استدامة الفضاء وحوكمته، إلى جانب التحديات التقنية والتنظيمية المرتبطة بالحطام الفضائي، كما يستعرض حلولًا تشغيلية مبتكرة وشراكات دولية تسهم في تعزيز أمن الفضاء واستدامته على المدى الطويل.

ويصاحب المؤتمر معرض يضم 20 مشروعًا مرشحًا ضمن مسابقة DebrisSolver، يستعرض حلولًا مبتكرة ومشروعات تطبيقية تهدف إلى مواجهة تحديات الحطام الفضائي، في انعكاس لجهود الابتكار الدولية الرامية إلى حماية الفضاء بوصفه موردًا مشتركًا للبشرية وضمان استدامته.