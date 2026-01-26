” النيران الصديقة” تمنح النصر نقاط التعاون

محمود العوضي(جدة)
تصوير (عبدالله الفهيدي)
حصد فريق النصر ثلاث نقاط مهمة، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم على ضيفه فريق التعاون بهدف وحيد، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين،في ختام منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
جاء هدف النصر الوحيد في الدقيقة 45 من الشوط الأول، بعدما أخطأ مدافع التعاون محمد الدوسري في تحويل كرة عرضية من ساديو ماني إلى مرماه.
وفي الشوط الثاني أضاع لاعبو النصر عدة أهداف محققة، وتعاطف القائم كثيرًا مع فريق التعاون.
بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 40 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما لا يزال الهلال متصدرًا بفارق خمس نقاط. بينما بقي التعاون في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.
محمد الدوسري يسجل بالخطأ في مرماه ويمنح النصر هدف التقدّم أمام التعاون.#النصر 1 × 0 #التعاونpic.twitter.com/uPBJPul32R #صحيفة_البلاد | #نادي_النصر | #نادي_التعاون | #النصر_التعاون@SPL| @mosgovsa | @AltaawounFC | @AlNassrFC
— صحيفة البلاد (@albiladdaily) January 26, 2026