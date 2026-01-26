الرياضة

” النيران الصديقة” تمنح النصر نقاط التعاون

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1447 هـ      26 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي(جدة)

تصوير (عبدالله الفهيدي)

حصد فريق النصر ثلاث نقاط مهمة، بعدما نجح في تحقيق فوز مهم على ضيفه فريق التعاون بهدف وحيد، في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين،في ختام منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

جاء هدف النصر الوحيد في الدقيقة 45 من الشوط الأول، بعدما أخطأ مدافع التعاون محمد الدوسري في تحويل كرة عرضية من ساديو ماني إلى مرماه.
وفي الشوط الثاني أضاع لاعبو النصر عدة أهداف محققة، وتعاطف القائم كثيرًا مع فريق التعاون.

بتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 40 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف على الأهلي صاحب المركز الثالث، بينما لا يزال الهلال متصدرًا بفارق خمس نقاط. بينما بقي التعاون في المركز الخامس برصيد 35 نقطة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

