الأولى الرياضة

الحزم يقلب الطاولة على ضمك بثنائية في روشن

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1447 هـ      26 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

نجح فريق الحزم في قلب الطاولة على ضيفه فريق ضمك، وتغلب عليه بثنائية مقابل هدف، في مباراة مثيرة احتضنها ملعب الحزم بالرس، في ختام منافسات الجولة 18 من دوري روشن للمحترفين.

بدأ فريق ضمك اللقاء بقوة، وتمكن من التقدم عبر لاعبه عبدالقادر بدران في الدقيقة 49 من عمر المباراة، وعاد أصحاب الأرض بسرعة، وسجل لاعب ضمك كوين هدفًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 80، مانحًا الحزم التعادل، وفي الدقائق الأخيرة من المواجهة، أظهر عبدالرحمن الدخيل موهبة رائعة ونجح في تسجيل هدف الفوز للحزم بالدقيقة 87، ليحصد لفريقه 3 نقاط ثمينة.

مع هذا الفوز، ارتفع رصيد الحزم إلى 20 نقطة، ليقفز إلى المركز الحادي عشر، بينما بقي ضمك عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

 

 

 

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *