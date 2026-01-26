“البلوي” يتوِّج أبطال مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن

هاني البشر (الرياض)

توج محمد بن حماد البلوي نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، المُلَّاك الفائزين بكؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، وذلك في ختام منافسات “اللقايا”، في اليوم الرابع من المهرجان.

وانطلقت الجمعة الماضية، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله- منافسات النسخة الثالثة من المهرجان على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في العاصمة الرياض، ولمدة 10 أيام، بمشاركة خمس فئات معتمدة إضافة إلى سباق الهجانة للراكب البشري “للسيدات والرجال”، وأشواط “المزاين” ضمن الفعاليات المصاحبة، حيث يتجاوز مجموع جوائزها 75 مليون ريال.

وظفرت المطية “الوثبة” لهجن الرئاسة الإماراتية بلقب الشوط الأول، وكأس خادم الحرمين الشريفين (بكار ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 7:31.586 دقيقة، المطية “الشبابي” لهجن الرئاسة الإماراتية بلقب الشوط الثاني، وكأس خادم الحرمين الشريفين (قعدان ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 7:28.892 دقيقة، المطية “جواهر” لمالكها الإماراتي محمد الكتبي بلقب الشوط الثالث، وكأس خادم الحرمين الشريفين (بكار ـ عام) بتوقيت بلغ 7:28.987 دقيقة، والمطية “التيار” لمالكها الإماراتي مانع الشامسي بلقب الشوط الرابع، وكأس خادم الحرمين الشريفين (قعدان ـ عام) بتوقيت بلغ 7:27.520 دقيقة.

وأقيم في اليوم الثالث والرابع من المهرجان، 54 شوطاً لفئة “اللقايا”، قطعت فيه المطايا مسافة 270 كم، مسافة كل شوط 5 كم، بإجمالي جوائز للفئة يبلغ 16.18 مليون ريال، ومبلغ 5.5 مليون ريال للأشواط الـ 4 الأخيرة على كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من اللجنة المنظمة.

كما توج البلوي أصحاب المراكز الأولى الفائزين في أشواط “المزاين” لفئة (فردي مفاريد – بكار) على لوني “الحمر” و “الصفر”، ضمن الفعاليات المصاحبة، والتي شهدت مشاركة واسعة من ملاك الإبل.

وشهد شوط لون “الحمر” منافسة قوية، أسفرت عن تتويج المالك السعودي نايف المطيري بالمركز الأول مع البكرة “نوف”، والمالك السعودي سند العصيمي بالمركز الثاني مع البكرة “شواشة الهيلا”، والمالك السعودي عبدالرحمن العلوش بالمركز الثالث.

وفي شوط لون “الصفر”، تُوِّج المالك السعودي صالح المطيري بالمركز الأول مع البكرة “جمرة”، والمالك السعودي نايف المطيري بالمركز الثاني مع البكرة “اكتساح”، والمالك السعودي عقاب المطيري بالمركز الثالث مع البكرة “غزايز الحر”.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان قد بدأت في (18) يناير الجاري استقبال طلبات تسجيل ملاك الإبل في أشواط “المزاين”، حيث أُدْرِجَت الأشواط ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان بتنظيم مشترك بين الاتحاد السعودي للهجن ونادي الإبل، في إطار يهدف إلى تعزيز الموروث الشعبي الأصيل، وإبراز جمال الإبل في منافسة تعكس مكانتها الثقافية الوطنية، حيث خُصِّص مبلغ (2.7) مليون ريال جوائز للملاك الفائزين.

ويحظى قطاع الهجن بدعم واهتمام كبيرين من خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – لتطويره وفق رؤية طموحة تحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي، كما يعد المهرجان وجهةً رئيسية لمُلَّاك وعشاق الهجن، وحاضناً للموروث الأصيل، بما ينعكس بمردود إيجابي على الصعيدين الاقتصادي والسياحي.