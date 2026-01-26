الأمير عبدالعزيز بن تركي يهنئ الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني بمناسبة تزكيته رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، بمناسبة تزكيته رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي للأعوام الأربعة المقبلة.
جاء ذلك خلال أعمال الجمعية العمومية الـ(46) للمجلس الأولمبي الآسيوي، التي عُقدت اليوم، في العاصمة الأوزبكية طشقند، بحضور فخامة رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت مير ضيايف، وأصحاب السمو والمعالي رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية في القارة الآسيوية.
وأكد سموه أن تزكية الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها على مستوى القارة الآسيوية، مشيرًا إلى أهمية مواصلة العمل المشترك بين اللجان الأولمبية الوطنية، وتعزيز التعاون والتكامل بما يسهم في تطوير الرياضة الآسيوية، وتحقيق تطلعات الرياضيين، وترسيخ القيم الأولمبية، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة الرياضة الآسيوية خلال المرحلة المقبلة، مقدمًا شكره للسيد راجا راندير سينغ، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، على جهوده خلال فترة رئاسته للمجلس، التي شهدت العديد من الإنجازات.
وعلى هامش أعمال الجمعية العمومية، وقعت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية مذكرة تفاهم مع اللجنة الرياضية والأولمبية الكورية، تهدف إلى تعزيز الشراكة الثنائية، من خلال التنسيق في المحافل القارية والدولية، وتبادل الخبرات والبرامج بين اللجان الأولمبية والاتحادات الرياضية والمؤسسات التعليمية في البلدين، ودعم تطوير الكوادر الرياضية.
وتشمل المذكرة عددًا من المجالات، من بينها الاستدامة الرياضية، والتعليم الأولمبي، والطب الرياضي، ومكافحة المنشطات، والرياضة للجميع، بما يسهم في توطيد العلاقات المؤسسية، وتبادل الزيارات، وتعزيز العمل المشترك في مجال الرياضات الشتوية.
وكانت الجمعية قد ناقشت عددًا من الموضوعات المالية والإدارية للمجلس، واستعرضت تقارير اللجان المنظمة للدورات الآسيوية المقبلة، وفي مقدمتها دورة الألعاب الآسيوية السادسة للصالات المغلقة والفنون القتالية “الرياض 2026″، إذ اطلع أعضاء الجمعية على عرضها المفصل المقدم عبر نائب الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة للدورة منيرة السديري، وأشاد المجلس بجاهزية مدينة الرياض لاستضافة هذا الحدث المهم الذي تترقبه الأسرة الأولمبية الآسيوية في شهر ديسمبر من العام الحا
