ابتداء من 2026.. “مهد “تبتكر جائزة «أفضل صناعة هدف» وتُدخلها إلى جوائز غلوب سوكر

البلاد (جدة)

في خطوة نوعية تعكس رؤيتها في تطوير مفاهيم التميز الكروي، أعلنت أكاديمية مهد الرياضية عن ابتكار جائزة «أفضل صناعة هدف» في عام 2025، لتكون مبادرة رائدة تُسلّط الضوء على الإبداع والعمل الجماعي، وتُبرز الدور المحوري الذي يقوم به صُنّاع الأهداف في كرة القدم.

وشهدت النسخة الأولى تتويج لاعب نادي برشلونة جول كوندي، تقديرًا لصناعته هدفًا حاسمًا أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي أُقيم في مدينة جدة. كما نال لاعب نادي النصر نواف بوشل النسخة المحلية الأولى، بعد صناعته هدف النجم كريستيانو رونالدو في مواجهة الخليج ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وفي النسخة الثالثة، تُوِّج لاعب نادي نابولي ليوناردو سبينازولا بالجائزة، عقب صناعته هدفًا أمام ميلان في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، كما تُوِّج لاعب نادي برشلونة بيدري غونزاليس بالجائزة، بعد صناعته هدفًا مميزًا في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام ريال مدريد في مدينة جدة.

وفي امتداد للنجاحات التي حققتها الجائزة، أعلنت غلوب سوكر عن إدراج جائزة «أفضل صناعة هدف» ضمن جوائز غلوب سوكر ابتداءً من عام 2026، تحت إشراف أكاديمية مهد الرياضية، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الجائزة، وتؤكد دور الأكاديمية في تقديم مبادرات نوعية تُسهم في تطوير المشهد الرياضي وتعزيز ثقافة التقدير الفني على الساحة الكروية الدولية.