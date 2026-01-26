الرياضة

أكاديمية الإعلام السعودي تختتم برنامج “التحليل الفني الرياضي”

صحيفة البلادaccess_time8 / شعبان / 1447 هـ      26 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (الرياض)

اختتمت أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام، اليوم، برنامجها التدريبي المتخصص بعنوان “التحليل الفني الرياضي”، الذي أُقيم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وذلك بعد يومين من الجلسات التدريبية المكثفة، بمشاركة أكثر من (40) متدربًا ومتدربة من الممارسين في المجال الإعلامي.
ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين في التحليل الفني الرياضي، وتعزيز قدراتهم على قراءة المباريات، وفهم المدارس التحليلية، وتوظيف البيانات والأدوات الحديثة في تقديم محتوى تحليلي احترافي عبر مختلف المنصات الإعلامية، بما يشمل التلفزيون، والبودكاست، ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتضمّن البرنامج تطبيقات عملية ونقاشات تفاعلية أسهمت في رفع كفاءة المشاركين المهنية، وتأهيلهم لممارسة دور المحلل الرياضي وفق أسس منهجية ومعايير إعلامية متقدمة.

واختُتم البرنامج بحضور مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، حيث أكّد في كلمته أن مثل هذه البرامج المتخصصة، تمثّل رافدًا مهمًا لتمكين الممارسين الإعلاميين، وتعزيز الاحترافية في التحليل الرياضي، وبناء جيل قادر على تقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات المرحلة، ويسهم في تطوير المشهد الإعلامي الرياضي بالمملكة.

يذكر أن البرنامج يستهدف الممارسين في المجال الإعلامي والمهتمين بالتحليل الرياضي، لتطوير الكفاءات الوطنية، ورفع جودة المحتوى الإعلامي الرياضي، وتعزيز تنافسية الإعلام الرياضي السعودي، في ظل ما تشهده المملكة من حراك رياضي متسارع واستضافات كبرى الأحداث والبطولات العالمية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *