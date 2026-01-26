أكاديمية الإعلام السعودي تختتم برنامج “التحليل الفني الرياضي”

البلاد (الرياض)
اختتمت أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام، اليوم، برنامجها التدريبي المتخصص بعنوان “التحليل الفني الرياضي”، الذي أُقيم بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وذلك بعد يومين من الجلسات التدريبية المكثفة، بمشاركة أكثر من (40) متدربًا ومتدربة من الممارسين في المجال الإعلامي.
ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المشاركين في التحليل الفني الرياضي، وتعزيز قدراتهم على قراءة المباريات، وفهم المدارس التحليلية، وتوظيف البيانات والأدوات الحديثة في تقديم محتوى تحليلي احترافي عبر مختلف المنصات الإعلامية، بما يشمل التلفزيون، والبودكاست، ومنصات التواصل الاجتماعي.
وتضمّن البرنامج تطبيقات عملية ونقاشات تفاعلية أسهمت في رفع كفاءة المشاركين المهنية، وتأهيلهم لممارسة دور المحلل الرياضي وفق أسس منهجية ومعايير إعلامية متقدمة.
واختُتم البرنامج بحضور مساعد وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة أكاديمية الإعلام السعودية الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث، حيث أكّد في كلمته أن مثل هذه البرامج المتخصصة، تمثّل رافدًا مهمًا لتمكين الممارسين الإعلاميين، وتعزيز الاحترافية في التحليل الرياضي، وبناء جيل قادر على تقديم محتوى نوعي يواكب تطلعات المرحلة، ويسهم في تطوير المشهد الإعلامي الرياضي بالمملكة.