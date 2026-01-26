أسوس ترسي معياراً جديداً لأجهزة الحاسوب المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إطلاق جهاز  ExpertBook Ultra

-إطلاق الجهاز خلال معرض CES 2026ليجسّد ذروة أداء الحوسبة المتنقلة وتمكين المحترفين في عصر الذكاء الاصطناعي

ExpertBook Ultra : تصميم متطور وخفيف للغاية بوزن 0.99 كغ، مزوّد بمعالج Intel® Core™ Ultra Series 3 يوفّر أداءً للذكاء الاصطناعي عبر وحدة NPU يصل إلى 50

ASUS MyExpert: منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي للاجتماعات وتوليد المحتوى وإدارة سير العمل من أجل تعاون أكثر ذكاءً مع دعم فعّال بالذكاء الاصطناعي

البلاد (الرياض)

كشفت أسوس عن الجيل الجديد من جهاز ExpertBook Ultraالذي يُعد ذروة الأداء ضمن أجهزة ExpertBook، وذلك خلال فعالية إطلاق أُقيمت على هامش معرض CES 2026 في لاس فيغاس. كما سلّط الحدث الضوء على التقنيات الذكية التي تعزز الإنتاجية وتطلق العنان للإبداع وتحسّن الروتين اليومي. وقد صُمّم ExpertBook Ultra لبيئات العمل الهجينة الحديثة مع التركيز الواضح على الأداء القوي والأمان على مستوى المؤسسات والتصميم المستدام.

وفي هذا الصدد، قال تولغا أوزديل، المدير الإقليمي للأعمال التجارية في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا لدى أسوس:” يضع ExpertBook Ultra معياراً جديداً لأجهزة Copilot+ PC الاحترافية من خلال تقديم أداء مدعوم بالذكاء الاصطناعي ضمن تصميم رفيع واحترافي مع مستوى عالٍ من الأمان. ونهدف في أسوس إلى تقديم حلول تُبسّط العمل وتُلهم الإبداع وترتقي بجودة الحياة اليومية، فيما نعمل من خلال ExpertBook Ultra على ابتكار تجربة استثنائية للذكاء الاصطناعي.”

ASUS ExpertBook Ultra: حرفية متميزة للمستخدمين العصريين

يجسّد تصميم ExpertBook Ultra الجديد كلياً أناقة هادئة صُمّمت خصيصاً لنخبة الأعمال من الجيل القادم، حيث يتميز بهيكل انسيابي بسيط ولمسة نهائية فاخرة متوفرة بلونين هما Jet Fog وMorn Grey ، وقد جرى تصنيعه بعناية باستخدام هندسة CNC الدقيقة، ليجمع بين متانة المغنيسيوم والألمنيوم بصلابة 9H، مع تشطيب بطبقة تتمتع بتقنية النانو سيراميك – ما يعني صلابة استثنائية ومظهراً راقياً دون إضافة وزن زائد. والنتيجة هي جهاز خفيف يبدأ وزنه من 0.99 كغ، مع متانة وأمان متناهيين بمعايير عسكرية أمريكية. وعلى خلاف العديد من الحواسيب فائقة الخفة، لا يتنازل ExpertBook Ultra عن أية مزايا، إذ يضم مجموعة متكاملة من المنافذ للمدخلات والمخرجات، وبطارية تدوم طويلًا بسعة 70 واط/ساعة تُمكّن المحترفين من العمل ليوم كامل وأكثر.

وفي قلب ExpertBook Ultra تكمن قدرات قوية للذكاء الاصطناعي، إذ يعمل بأحدث معالج Intel® Core™ Ultra X9 Series 3مع أداء وحدة المعالجة العصبية NPU يصل إلى 50 تريليون عملية في الثانية. وتتيح هذه المنظومة التعامل بسلاسة مع تعدد المهام وأحمال عمل الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتطبيقات الأعمال الحيوية. كما تدعم منظومة التبريد ASUS ExpertCool Pro قدرة تصميم حراري تصل إلى 50 واط، ما يضمن أداءً ثابتاً حتى تحت أعباء العمل المكثفة.

ويقدّم ExpertBook Ultra تجربة استخدام استثنائية، بفضل شاشة OLED تعمل باللمس بدقة 3K ومزدوجة الطبقات ومحمية بزجاج Corning® Gorilla® Glass المقاوم للخدش، وتوفّر سطوع HDR يصل إلى 1400 شمعة. وتمنح هذه الشاشة صوراً واضحة ونابضة بالحياة للأعمال الدقيقة وتجارب الوسائط الغامرة، مع طبقة مضادة للانعكاس لمزيد من الوضوح والراحة. ويكتمل كل ذلك بنظام صوتي مكوّن من ستة مكبرات صوت مُعايرة بتقنية Dolby Atmos®يقدّم صوتاً محيطياً واضحاً لعروض العمل ومكالمات المؤتمرات. كما يتميز الجهاز بلوحة لمس بتقنية الاستجابة اللمسية، ولوحة مفاتيح مطلية بطبقة excimer صديقة للبشرة لتعزيز الراحة أثناء الاستخدام.

يُعدّ الأمان أولوية أساسية في ExpertBook Ultra، إذ يعتمد نظام ASUS ExpertGuardian على مبادئ إرشادات NIST SP 800-193 الصارمة، لحماية البرامج الثابتة عبر منع التعديلات غير المصرح بها واكتشاف الهجمات واستعادة الإصدارات الموثوقة تلقائياً. ويسهم ذلك في تقليل فترات التوقف، ومنع الأعطال، وضمان موثوقية بمستوى حكومي لاستمرارية أعمال المؤسسات.

ASUS MyExpert : إنتاجية ذكية شاملة لسير العمل التجاري

تشكل منصة ASUS MyExpert العنصر المركزي في أجهزة ExpertBook، وهي منصة متكاملة للذكاء الاصطناعي تعزز الإنتاجية وتحسّن جودة العمل وتبسّط المهام اليومية للمحترفين. وتجمع MyExpert خمس ميزات ذكية ضمن واجهة واحدة سهلة الاستخدام، تشمل الدردشة بالذكاء الاصطناعي AI Chat و مركز المعرفة Knowledge Hub، وأدوات متقدمة تضم AI Writer وMail Master، إلى جانب ASUS AI ExpertMeet مع قوائم متابعة تلقائية وميزة File Search للاسترجاع الفوري للملفات. وتدعم جميع هذه الوظائف الحماية الموثوقة للبيانات، ما يضمن تعاوناً سلساً وآمناً عبر البيئات المحلية والسحابية.

التوفر والأسعار

يتوفر ASUS ExpertBook Ultra في دول الخليج العربية اعتباراً من أبريل 2026. لمزيد من المعلومات، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني: marketingme.uae@asus.com.

