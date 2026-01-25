 109 متسابقين يخوضون غمار رالي باها حائل الدولي 2026

هاني البشر (الرياض)

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي باها حائل تويوتا الدولي 2026 القائمة المبدئية للمشاركين في النسخة الجديدة من الرالي، وضمّت القائمة 109 مشاركين من المتسابقين المحليين والدوليين بمختلف الفئات، في تأكيد جديد على المكانة المتقدمة التي يحظى بها الرالي على خارطة رياضة المحركات إقليمياً وعالمياً.

وأوضحت اللجنة أن القائمة تُعد قائمة أولية للمسجلين في الرالي، وتسبق مراحل التدقيق الإداري والفحص الفني المعتمدة وفق الأنظمة واللوائح المعمول دولياً، حيث سيتم الأربعاء القادماعتماد القائمة النهائية للمشاركين بعد استكمال جميع الإجراءات النظامية والفنية قبل انطلاق المرحلة الأولى صباح الخميس المقبل.

وتعكس القائمة المبدئية تنوعاً لافتاً في المشاركات، إذ تضم نخبة من أبطال الراليات من داخل المملكة العربية السعودية إلى جانب أسماء بارزة من مختلف دول العالم يأتي أبرزهم السعودي يزيد الراجحي، والقطري ناصر العطية، والياباني أكيرا ميورا، والبرتغالي فرانسيسكو بارّيتو، أما القائمة المحلية فتبرز أسماء السعوديين فارس الشمري، وعبدالعزيز اليعيش وأحمد مضحي، وعلى صعيد الدراجات النارية يبرز اسم الإماراتي محمد البلوشي.

وتشمل المشاركات مختلف الفئات المعتمدة في رالي الباها، بما في ذلك فئات السيارات والدراجات النارية والدراجات الرباعية، وضمّت القائمة 40 مشاركا في المركبات الدولية، و33 مشاركا في مركبات الفئة المحلّية، و 39 مشاركًا بفئة الدراجات، الأمر الذي يمنح الحدث زخماً رياضياً وجماهيرياً واسعاً.

وأكدت اللجنة المنظمة أن العمل جارٍ على استكمال كافة الترتيبات التنظيمية والفنية لضمان تنظيم نسخة مميزة من الرالي، تواكب المعايير الدولية، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمشاركين عقب الانتهاء من مرحلتي التدقيق الإداري والفحص الفني التي ستكون الأربعاء 28 يناير ابتداءً من الثامنة صباحاً حتى السابعة مساءً.

الجدير ذكره، أن رالي باها حائل تويوتا الدولي يُقام بتنظيم من هيئة تطوير منطقة حائل، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبالتعاون مع وزارة الرياضة، وإمارة منطقة حائل، وبرعاية الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، ونادي منظمي السباقات السعودي.