يتم تضمينها في جدول المخالفات البلدية.. تحديث مخالفات «مشاريع البِنية التحتية»

البلاد (الرياض)

أقرّ مجلس إدارة مركز مشاريع البِنْية التحتية بمنطقة الرياض، تحديث جدول مخالفات وجزاءات أعمال ومشاريع البِنْية التحتية بالمنطقة، وتضمينها في جدول المخالفات البلدية، على أن يتولّى الرئيس التنفيذي للمجلس اتخاذ ما يلزم لتنفيذه والتبليغ للعمل بمقتضاه.

ويتولّى المركز ضبط المخالفات وإيقاع الجزاءات المقررة على مخالفات المتطلبات والاشتراطات النظامية والفنية لممارسة النشاط، كما يقوم بعمليات الرقابة الميدانية لتعزيز الامتثال، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الرقابة بالرصد الآلي أو اليدوي أو مزيجًا منهما، سواء بموجب بلاغ أم من تلقاء نفسه، مع مراعاة ضبط المخالفة وفق الآلية المعتمدة من إذا أظهرت ممارسات الرصد الرقابة وجود مخالفة؛ على أن تتضمّن بيانات ضبط المخالفة.

وفيما يخّص الجزاءات؛ يتم إيقاعها في المخالفات المحددة في الجدول، ومنها مخالفات السلامة المرورية وتشمل عدم وجود عواكس إضاءة على حواجز المنعطفات والتحويلات المرورية لموقع العمل وتصل غرامتها إلى 3 آلاف ريال عن اليوم الواحد، وعدم وضع لوحات إرشادية وتحذيرية عاكسة، وتصل غرامتها إلى 4 آلاف ريال، وعدم صيانة هذه اللوحات، وتصل غرامتها إلى 3 آلاف ريال، وعدم توفير منطقة سلامة عازلة عن بداية الموقع، وتصل غرامتها إلى 3 آلاف ريال، وعدم تزويد المسارات البديلة باللوحات العاكسة، أو العبث بعلامات الطريق المنظمة للسير، وتصل غرامة كل منها إلى 5 آلاف ريال، وعدم وضع الإنارة التحذيرية، وتصل غرامتها إلى 5 آلاف ريال، وبدء العمل دون إعداد خطة لإدارة المرور، أو عدم اتباعها وتصل غرامة كل منها إلى 5 آلاف ريال لليوم الواحد. كما تُطبّق الجزاءات أيضاً على مخالفات تأمين موقع العمل، وتشمل عدم تأمين كامل حدود موقع العمل بحواجز مؤقتة، وتصل غرامتها إلى 15 ألف ريال، وعدم استخدام الطرق الوقائية المؤقتة لتغطية كامل مواقع الحفر العرضية، وتصل غرامتها إلى 10 آلاف ريال،