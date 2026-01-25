وفق ضوابط وإجراءات محددة.. بدء تملك غير السعوديين للعقار

البلاد (الرياض)

تنطلق أعمال”منتدى مستقبل العقار 2026″ بنسخته الخامسة في الرياض غدًا (الاثنين)، تحت شعار”الآفاق تتسع والعقارات تزدهر” وذلك برعاية وزير البلديات والإسكان، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار ماجد بن عبدالله الحقيل، وحضور قادة العقار على المستويين المحلي والدولي. من جهة ثانية، بدأ العمل بنظام تملّك غير السعوديين للعقار في المملكة؛ وفق ضوابط وإجراءات محددة لتقديم الطلبات بالنسبة للمقيمين، وغير المقيمين، والشركات غير السعودية، التي ليس لها وُجود في المملكة، بما يعزز الشفافية وحفظ الحقوق.

وأكدت الهيئة العامة للعقار، أن النظام يحدد التملّك في الرياض وجدة، ومكة المكرمة والمدينة المنورة، وفق إطار تنظيمي واضح يستند إلى وثيقة النطاقات الجغرافية، التي سيُعلن عنها خلال الربع الأول من العام الجاري، مع مراعاة قصر التملك في المدينتين المقدستين على الشركات السعودية، والأفراد المسلمين من داخل وخارج المملكة.

يأتي تطبيق نظام تملّك غير السعوديين للعقار في المملكة ضمن خطوات مهمة؛ لتعزيز بيئة استثمارية شفافة وواضحة؛ إذ يتيح للمقيمين وغير المقيمين، إضافة إلى الشركات الأجنبية التي ليس لها وجود فعلي في المملكة، تقديم طلبات التملّك وفق ضوابط محددة. ويستهدف النظام مدن الرياض وجدة، مع إبقاء التملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة مقصورًا على الشركات السعودية والأفراد المسلمين، بما يحفظ الطابع الديني والثقافي للمدينتين المقدستين. كما يُتوقع أن يسهم النظام في تحفيز الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قاعدة السوق العقارية، وخلق فرص جديدة للتطوير العقاري، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام، ويعزز من مكانة المملكة؛ كوجهة جاذبة للاستثمار العقاري على المستوى الدولي.