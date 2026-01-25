نخبة الفرق السعودية تتنافس في المراحل النهائية من تحدّي ESL السعودي 2026

محمد الجليحي (الرياض)

أعلنت مجموعة ( ESL FACEIT Group (EFG عن المراحل النهائية لتحدّي ESL السعودي 2026، في خطوة بارزة لدعم تطوير المواهب، وتعزيز المنافسات الاحترافية، وترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.

ويُتيح هذا الحدث للاعبين المحليين فرصة المشاركة في منافسات احترافية عالية المستوى، حيث انطلقت المرحلة الأولى من التصفيات عبر الإنترنت يومي 23 و24 يناير بمشاركة لاعبي Overwatch 2، على أن تُختتم البطولة بالنهائيات المباشرة يوم 30 يناير، حيث تتنافس أفضل الفرق السعودية لإستعراض مهاراتها وإستراتيجياتها، وإبراز قوة المنافسة على المستوى الوطني.

يأتي هذا التحدّي ضمن جهود تشجيع التميز في مشهد الألعاب والرياضات الإلكترونية المتنامي في المملكة، من خلال جائزة مالية إجمالية تصل إلى 20 ألف دولار، تقدّم حوافز مهمة لمواهب المملكة الصاعدة في هذا القطاع.

وقد تم تأكيد قائمة الفرق المتنافسة لهذا الموسم، والتي تضم مزيجاً من الأبطال المخضرمين والمتأهلين الجدد. ويشارك فريق Twisted Minds حامل لقب النسخة السابقة، في مواجهة فرق Kurohana وNewgens وLunar Crew، الذين تأهلوا عبر مراحل التصفيات. وتظل المنافسة محتدمة، حيث سيتأهل ثلاثة فرق فقط للتقدم إلى النهائيات التي ستُقام يوم 30 يناير في استوديوهات EFG.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فرانك غوينري، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في مجموعة ESL FACEIT: “يمثل تحدّي ESL السعودي محطة بارزة في التزامنا المتواصل تجاه مجتمع الرياضات الإلكترونية السعودي. ومن خلال هذه المنافسة، نسعى لتمكين اللاعبين السعوديين من صقل مهاراتهم وإظهار قدراتهم في بيئة احترافية عالية المستوى، مع حرصنا على إرساء منظومة مستدامة تتيح للمواهب المحلية الانتقال من المنافسات الوطنية إلى المنصات العالمية”.

ويُجسّد تحدّي ESL السعودي الدور المستمر للمجموعة في دعم نمو قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بالمملكة، انسجاماً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، من خلال المساهمة في تطوير المواهب وتعزيز منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة.

وباعتباره منصة تنافسية تهتم بالمواهب السعودية، يشكّل هذا الموسم جزءاً من نهج EFG المستدام لدعم نمو الرياضات الإلكترونية، من خلال تمكين تطور المواهب، وتعزيز المعايير الاحترافية، وتشجيع المنافسات المجتمعية. وبهذه الجهود، تهدف المجموعة إلى ضمان قدرة المواهب السعودية على المنافسة الدولية على المدى الطويل، محلياً وإقليمياً وعالمياً.