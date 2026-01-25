مسيرة تابعة للاحتلال تطلق النار على عمارة سكنية.. قصف إسرائيلي يُسقط قتيلا وجرحى في غزة

البلاد (غزة)

قُتل مواطن فلسطيني، وأصيب عدد آخر أمس (السبت)، جراء قصف إسرائيلي جوي ومدفعي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة، في تصعيد جديد تركزت بعض عملياته في جنوب وشمال القطاع، وفق مصادر محلية وطبية.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء قتيل وتسجيل إصابات؛ إثر استهداف القوات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين في منطقة جباليا البلد، بشارع غزة القديم شمالي القطاع، مشيرة إلى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج. كما أُصيب مواطن آخر برصاص إسرائيلي في منطقة السلاطين غربي بيت لاهيا.

وفي جنوب القطاع، أكد مصدر طبي إصابة مواطن يبلغ من العمر 47 عامًا برصاص إسرائيلي في الرأس وسط مدينة خان يونس، وُصفت حالته بالخطيرة. وذكر شهود عيان أن طائرة مسيّرة إسرائيلية أطلقت النار على المواطن قرب مفترق عمارة جاسر وسط المدينة، وهي منطقة سبق أن انسحبت منها القوات الإسرائيلية.

وبحسب الشهود، شنّت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية على مناطق جنوب شرقي خان يونس، بالتزامن مع إطلاق زوارق حربية إسرائيلية نيرانًا عشوائية باتجاه ساحل المدينة، ما أثار حالة من الذعر بين السكان.

كما أفاد شهود بأن آليات عسكرية إسرائيلية متمركزة في مناطق سيطرتها أطلقت نيرانها باتجاه المناطق الشرقية لمخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة، فيما كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمناطق الشرقية من مدينة غزة.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشير فيه إحصاءات محلية إلى أنه منذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر أكتوبر الماضي، قُتل وأُصيب أكثر من 1820 فلسطينيًا، نتيجة أكثر من 1300 خرق إسرائيلي للاتفاق.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مستجدات الأوضاع في المنطقة، وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة. وناقش الجانبان، وفق بيان للخارجية المصرية، الجهود المبذولة لدفع تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، إلى جانب تطورات الأوضاع في السودان.