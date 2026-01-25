مركز الملك سلمان يقدم مساعدات إنسانية باليمن ولبنان.. برامج شاملة وتمكين مهني للأرامل والمطلقات

البلاد (الرياض)

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مذكرة تفاهم مع جمعية إسعاد لرعاية الأرامل والمطلقات؛ لتوفير البرامج الشاملة والاستشارات القانونية والتمكين المهني للأرامل والمطلقات، وتقديم برامج للتنمية والدعم النفسي والقانوني والرعاية التحفيزية لهن، وذلك على هامش حفل إطلاق خطط العمليات والمشاريع الإغاثية والإنسانية، والبرامج التطوعية لعام 2026م، وتكريم كبار المتبرعين وشركاء المركز من الجهات والهيئات الحكومية بمدينة الرياض.

مثّل مركز الملك سلمان للإغاثة بالتوقيع مساعد المشرف العام للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، فيما مثّل جمعية إسعاد المدير التنفيذي ماهر عبدالرحمن السعيد.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة فئات الأرامل والمطلقات وتقديم مختلف أشكال العون لهن في الدول ذات الاحتياج.

كما وزّع مركز الملك سلمان 899 قسيمة شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في مناطق صيدا وطرابلس وزحلة وبيروت بجمهورية لبنان، استفاد منها 899 فردًا من الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمحتاجين من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف، ضمن المرحلة الرابعة من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف-4) للعام 2026م. ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمواجهة موجة البرد القارس في لبنان.

وواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان في مديرية عبس بمحافظة حجة، تقديم خدماتها العلاجية للمستفيدين. وراجع العيادات 198 مستفيدًا، منهم 95 مستفيدًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، و25 فردًا في عيادة الحالات الطارئة، و68 مريضًا في عيادة الباطنية، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف 10 مستفيدين.

وفي مجال الخدمات المرافقة، راجع 92 مريضًا عيادة الخدمات التمريضية، وجرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ202 مريض، فيما راجع قسم الجراحة والتضميد 4 مصابين.