في روشن.. القادسية يقسو على النجمة بثلاثية

البلاد (جدة)
واصل فريق القادسية عروضه القوية، واكتسح نظيره فريق النجمة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من «دوري روشن».
سجل للقادسية ديبي فلوريز عن طريق الخطأ في مرماه، قبل أن يعادل راكان الطليحي النتيجة لصالح النجمة في الدقيقة 57.
وواصل المكسيكي جوليان كينونيس تألقه، وسجل الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 62، وأضاف الإيطالي ماتيو ريتيجي الهدف الثالث لصالح القادسية في الدقيقة 73.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة 39 في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد النجمة عند 4 نقاط في المركز الأخير.
القادسية يسجل أول أهداف اللقاء بهدف عكسي من ديبي فلوريس في الدقيقة 6.#النجمة 0 × 1 #القادسيةpic.twitter.com/VhM1x24eeD #صحيفة_البلاد | #نادي_النجمة | #نادي_القادسية | #النجمة_القادسية@SPL | @mosgovsa | @Alqadsiah | @alnajmahfc
النجمة يسجل هدف التعادل عن طريق راكان الطليحي في الدقيقة 56.#النجمة 1 × 1 #القادسيةpic.twitter.com/8Fjvcd7I2X #صحيفة_البلاد | #نادي_النجمة | #نادي_القادسية | #النجمة_القادسية@SPL | @mosgovsa | @Alqadsiah | @alnajmahfc
كينيونيس يضيف الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 61.#النجمة 1 × 2 #القادسيةpic.twitter.com/MLAUoubP3q#صحيفة_البلاد | #نادي_النجمة | #نادي_القادسية | #النجمة_القادسية@SPL | @mosgovsa | @Alqadsiah | @alnajmahfc
القادسية يسجل الهدف الثالث عن طريق ريتيجي في الدقيقة 73.#النجمة 1 × 3 #القادسيةpic.twitter.com/hzn99tBfs5 #صحيفة_البلاد | #نادي_النجمة | #نادي_القادسية | #النجمة_القادسية@SPL | @mosgovsa | @Alqadsiah | @alnajmahfc
