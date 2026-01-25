الرياضة

في روشن.. القادسية يقسو على النجمة بثلاثية

صحيفة البلادaccess_time7 / شعبان / 1447 هـ      25 يناير 2026chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

واصل فريق القادسية عروضه القوية، واكتسح نظيره فريق النجمة بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من «دوري روشن».

سجل للقادسية ديبي فلوريز عن طريق الخطأ في مرماه، قبل أن يعادل راكان الطليحي النتيجة لصالح النجمة في الدقيقة 57.

وواصل المكسيكي جوليان كينونيس تألقه، وسجل الهدف الثاني للقادسية في الدقيقة 62، وأضاف الإيطالي ماتيو ريتيجي الهدف الثالث لصالح القادسية في الدقيقة 73.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد القادسية إلى النقطة 39 في المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد النجمة عند 4 نقاط في المركز الأخير.

 

 

 

 

 

 

 

