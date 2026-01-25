الرياضة

في روشن.. الفيحاء ينتعش بنقاط الفتح

7 / شعبان / 1447 هـ      25 يناير 2026

البلاد (جدة)

حقق فريق الفيحاء فوزًا ثمينًا بثنائية نظيفة على ضيفه فريق الفتح، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 18 من دوري روشن.

سجل صبري دهل الهدف الأول للفيحاء في الدقيقة 79، فيما أضاف فاشيون ساكالا هدف الثاني في الدقيقة 88.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي الفيحاء إلى النقطة 17 في المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما جاء الفتح في المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

 

 

 

 

 

