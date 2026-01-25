غدًا .. تتويج أبطال كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين لفئة “اللقايا”

هاني البشر (الرياض)
تُختتم غدًا، منافسات فئة “اللقايا”، الفئة الثانية المعتمد مشاركتها في أشواط مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، فيما يحدد أبطال أشواط “المزاين” لفئة (فردي مفاريد – بكار)، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمهرجان على لوني الصفر والحمر.
وانطلقت الجمعة الماضية منافسات النسخة الثالثة من المهرجان على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في العاصمة الرياض، ولمدة (10) أيام، بمشاركة خمس فئات معتمدة، إضافة إلى سباق الهجانة للراكب البشري “للسيدات والرجال”، وأشواط “المزاين” ضمن الفعاليات المصاحبة، إذ يتجاوز مجموع جوائزها (75) مليون ريال.
ويبلغ مجموع الجوائز المالية الإجمالي للأشواط العامة، المفتوح وسباق الهجانة (35.9) مليون ريال، وأشواط الكؤوس والرموز (36.4) مليون ريال، وجوائز أشواط المزاين (2.7) مليون ريال.
وشهد اليوم الثالث من المهرجان إقامة (34) شوطًا ضمن منافسات فئة “اللقايا”، (20) شوطًا خلال الفترة الصباحية، و (14) شوطًا خلال الفترة المسائية، قطعت فيه المطايا المشاركة (170) كم، مسافة كل شوط 5 كم.
وخصصت اللجنة المنظمة لجميع أشواط فئة “اللقايا” مبلغ (14.3) مليون ريال، منها (5.5) ملايين ريال، للأشواط الـ 4 الختامية على كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن.
ومن المنتظر أن تقطع المطايا المشاركة في منافسات “اللقايا” مسافة (270) كم، وسط ترقب كبير من الملاك لانتزاع المراكز الأولى في هذا المحفل الرياضي الكبير، خاصة “كؤوس المهرجان” التي تمثل ذروة الإثارة في هذه الفئة.