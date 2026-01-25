سلام يشدد على الانسحاب من الأراضي اللبنانية.. بيروت تطالب بوقف الخروقات الإسرائيلية

البلاد (باريس)

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام، خلال لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، على ضرورة وقف خروقات الكيان الإسرائيلي للسيادة اللبنانية، مؤكدًا على انسحاب كامل القوات الإسرائيلية من الأراضي التي لا يزال الاحتلال يسيطر عليها.

وجاءت تصريحات سلام خلال اجتماع رسمي تناول العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، حيث أكد على الحاجة الملحة لإيجاد بديل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بعد انتهاء مهامها، لضمان حماية الأراضي اللبنانية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الجنوبية.

وتطرق اللقاء إلى تحضيرات مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية، المقرر عقده في باريس يوم 5 مارس المقبل، والذي يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات العسكرية والأمنية اللبنانية وتوفير الدعم الدولي لتحديث برامج التدريب والتسليح. وناقش الجانبان سبل إنجاح المؤتمر وضمان مشاركة فاعلة من الدول الشريكة لدعم الجيش اللبناني بما يعزز دوره في حماية سيادة الدولة ومواجهة التحديات الأمنية.

وأكد نواف سلام على موقف لبنان الثابت في الدفاع عن سيادته وأراضيه، مشيرًا إلى أن أي خروقات أو محاولات للاعتداء على الحدود اللبنانية تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار البلاد، ويتطلب التعامل معها تنسيقًا دوليًا فعالًا وإجراءات صارمة.

كما شدد رئيس الوزراء اللبناني على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة فرنسا، في دعم الجيش اللبناني، وتطوير قدراته لمواكبة التحديات الأمنية المتنامية، بما يسهم في حفظ الاستقرار الوطني والإقليمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا، وتكثيف الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وسط أجواء دبلوماسية متواصلة لمواجهة التحديات الحدودية والأمنية.