سفارة المملكة بواشنطن تحذر المواطنين من العاصفة الثلجية

7 / شعبان / 1447 هـ      25 يناير 2026

البلاد (واشنطن)
دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية المواطنين السعوديين الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت حالة الطوارئ، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نظرًا لتداعيات العاصفة الثلجية التي تمتد حتى غداً.
وشددت السفارة في بيان لها أمس (السبت)، على أهمية الالتزام التام بتعليمات وإرشادات السُلطات المحلية المختصة في تلك الولايات، والتقيد بإجراءات السلامة المتبعة في مثل هذه الظروف المناخية.
وحثت السفارة المواطنين -في حالات الطوارئ لا قدر الله- على سرعة التواصل معها عبر أرقام الطوارئ المخصصة. وأعربت السفارة عن تمنياتها للجميع بالسلامة والأمان.

