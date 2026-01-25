حدوث انهيار خطر بأحد الشوارع الرئيسة شمال الرياض

البلاد (الرياض)
أوضح مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض RIPC، أنه باشر بلاغًا في تمام الساعة 2:20 ظهرًا من يوم الجمعة 23 / 1 / 2026م عن حدوث انهيار خطر في أحد الشوارع الرئيسة شمال مدينة الرياض، وعلى إثر ذلك، باشرت الفرق الرقابية التابعة للمركز الموقع -في حينه- بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، واتضح أن الحادثة وقعت في موقع لإنشاء أحد المباني ونتيجة لأعمال الحفر خلال مراحل المشروع، حيث حدث انهيار جزئي للتربة امتد أثره إلى الشارع الموازي؛ ما أدَّى إلى تأثر عددٍ من أصول البنية التحتية، وانكسار أحد أنابيب المياه نتج عنه تجمع المياه المتبقية في الأنابيب في ذات الموقع بكمية كبيرة.
وأكَّد المركز أن الخدمات المقدمة للمستفيدين النهائيين مستقرة ودون تأثر، وقامت الجهات الخدمية المعنية بتفعيل خطط الطوارئ المعتمدة لديها بشكل مباشر، بما أسهم في احتواء أثر الحادث وضمان استمرارية الخدمات، وجرى تأمين الموقع وعزل الأصول المتضررة.
وثمّن مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض الجهود المبذولة من أمانة منطقة الرياض، والإدارة العامة للمرور، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، وما أظهروه من جاهزية عالية وتكامل في الأدوار، واستجابة سريعة أسهمت في الحد من آثار الحادثة.
وجدد المركز تأكيد دوره التنظيمي والتنسيقي، وشراكته المستمرة مع الجهات الحكومية والخدمية، وحرصه على حماية أصول البنية التحتية، ومتابعة الأعمال ميدانيًا لضمان تطبيق اشتراطات السلامة، وتعزيز كفاءة أعمال البنية التحتية.
كما أوضح المركز أنه يستقبل البلاغات والشكاوى المرتبطة بأعمال البنية التحتية بمنطقة الرياض على مدار (24) ساعة عبر الرقم الموحد (19989)، إضافة إلى التطبيق الخاص بالمركز (RIPC) عبر الأجهزة الذكية، وكذلك من خلال الموقع الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك ضمن جهوده المستمرة لضمان سلامة البنية التحتية واستمرارية الخدمات، وتحسين جودة الحياة في منطقة الرياض.