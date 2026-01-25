السعودية و«الأولمبي الآسيوي» يؤجلان استضافة شتوية 2029

البلاد (جدة)

أعلنت اللجنة الأولمبية السعودية والمجلس الأولمبي الآسيوي عن توصلهما إلى اتفاق يقضي بتأجيل موعد استضافة دورة الألعاب الشتوية 2029 إلى تاريخ سيتم تحديده لاحقًا، على أن يتم في المرحلة الحالية إقامة عدد من البطولات الشتوية الفردية داخل المملكة.

ويهدف هذا التوجه إلى الترويج للرياضات الشتوية وبناء قاعدة أوسع من الممارسين، إلى جانب منح مزيد من الوقت؛ للاستعداد بما يسهم في رفع عدد الرياضيين المشاركين من المملكة ومنطقة غرب آسيا في المنافسات الشتوية خلال السنوات المقبلة.

يأتي القرار ضمن إطار التعاون والتنسيق الاستراتيجي بين الجانبين، وبما يعكس الشراكة القائمة وحرصهما على دعم تطور الرياضة في المنطقة، خصوصًا على مستوى الرياضات الشتوية.

من جهته، ثمّن المجلس الأولمبي الآسيوي الجهود المبذولة في المملكة لصياغة خطط مستدامة لتطوير الرياضات الشتوية، مؤكدًا أن هذا المسار يضع مصلحة مستقبل الرياضات الشتوية في آسيا ضمن الأولويات، ويساعد على تطبيق تدرّج فني مناسب لبدء مرحلة جديدة في غرب القارة.

وأكدت اللجنة الأولمبية السعودية استمرار التزام المملكة بتطوير الرياضة بمختلف مساراتها، بما في ذلك الرياضات الشتوية، عبر برامج تطوير الرياضيين، وتعزيز البنية التحتية، واستضافة فعاليات وبطولات على الجليد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.