الرياض يفرض التعادل على الهلال في ديربي العاصمة

البلاد (جدة)
أوقف فريق الرياض سلسلة انتصارات الهلال، ونجح في فرض التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على المواجهة التي جمعته مع الهلال مساء اليوم، في ديربي الرياض، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من «دوري روشن».
أحرز البرازيلي ماركوس ليوناردو هدف الهلال في الدقيقة 26، بعد مجهود فردي رائع من داروين نونيز. وأهدر لاعبو الهلال فرصة تعزيز النتيجة في الشوط الأول من اللقاء؛ حيث لم يستغل نونيز العديد من الهجمات التي سنحت أمام مرمى الرياض.
وخطف الرياض هدف التعادل في الدقيقة 58 من عمر المباراة، عن طريق إبراهيم بايش.
أشهرحكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه اللاعب مرزوق تمبكتي لاعب الرياض في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة، بسبب إضافة الوقت.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 45 في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني، بينما جاء الرياض في المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة.
#البلاد | #دوري_روشن_السعودي#ليوناردو يمنح الهلال الهدف الأول في الدقيقة 25.#الرياض 0 × 1 #الهلالpic.twitter.com/TX37BRrbrz #صحيفة_البلاد | #نادي_الرياض | #نادي_الهلال | #الرياض_الهلال@SPL| @mosgovsa | @Alhilal_FC | @AlRiyadhFC
إبراهيم بايش يعدّل النتيجة لصالح الرياض في الدقيقة 57.#الرياض 1 × 1 #الهلالpic.twitter.com/qNOj1Fte52#صحيفة_البلاد | #نادي_الرياض | #نادي_الهلال | #الرياض_الهلال@SPL| @mosgovsa | @Alhilal_FC | @AlRiyadhFC
