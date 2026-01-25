الرياضة

أكاديمية الإعلام السعودية تُقيم برنامج “التحليل الفني الرياضي”

7 / شعبان / 1447 هـ      25 يناير 2026

البلاد (الرياض)

أقامت أكاديمية الإعلام السعودية بوزارة الإعلام، اليوم، برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا بعنوان “التحليل الفني الرياضي” بالرياض، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي، وبمشاركة أكثر من (40) متدربًا ومتدربة من الممارسين في المجال الإعلامي بمختلف القطاعات الحكومية والخاصة.
يضم البرنامج الذي يستمر يومين، محاور تدريبية متقدمة، تركّز على مفهوم التحليل الرياضي الفني، وأشكاله المختلفة، إضافة إلى الإجابة عن أسئلة محورية مثل كيف تصبح محللًا رياضيًا؟، واستعراض الفروق بين المدارس التحليلية، وأبرز المسارات المهنية للمحللين في المنصات الإعلامية المختلفة.
ويستعرض البرنامج أنماط التحليل الموجّه للجمهور العام عبر التلفزيون و”البودكاست” ومنصات التواصل الاجتماعي، وأسس بناء رؤية تحليلية قادرة على قراءة المباريات في مختلف الرياضيات بعمق، إلى جانب تقديم محتوى قائم على التحليل والبيانات باستخدام الأدوات الحديثة.
يأتي هذا البرنامج بوصفه خطوة نوعية نحو بناء قدرات إعلامية متخصصة قادرة على مواكبة أحدث الاتجاهات في التحليل الرياضي وتوظيفها بكفاءة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ودورها في استضافة أبرز الأحداث الرياضية العالمية.
