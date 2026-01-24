مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن.. فهد بن جلوي يتوج الأبطال.. والسعوديون يتصدرون “الحقايق”

توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن، الملاك الإماراتيين الفائزين بكؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، وذلك في ختام منافسات الحقايق التي تصدرَ نتائجها ملاك الهجن السعوديون بنسبة 59%.
وانطلقت أمس الجمعة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – منافسات النسخة الثالثة من المهرجان على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في العاصمة الرياض، ولمدة 10 أيام، بمشاركة خمس فئات معتمدة، إضافة إلى سباق الهجانة للراكب البشري “للسيدات والرجال”، وأشواط “المزاين” ضمن الفعاليات المصاحبة، حيث يتجاوز مجموع جوائزها 75 مليون ريال.
وظفرت المطية “بينة” لمالكها الإماراتي مانع الشامسي بلقب الشوط الأول وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين لفئة الحقايق (بكار ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 5:50.969 دقيقة إضافة لتحقيقها التوقيت الأفضل في منافسات “الحقايق”، المطية “محكم” لهجن الرئاسة الإماراتية بلقب الشوط الثاني وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (قعدان ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 5:51.823 دقيقة، المطية “صبا” لمالكها الإماراتي محمد الكتبي بلقب الشوط الثالث وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (بكار ـ عام) بتوقيت 5:52.704 دقيقة، المطية “الهلالي” لمالكها الإماراتي حمد العامري بلقب الشوط الرابع وكأس مهرجان خادم الحرمين الشريفين (قعدان ـ عام) بتوقيت بلغ 5:54.399 دقيقة.
وأقيم في اليوم الأول والثاني 64 شوطاً، قطعت فيه المطايا مسافة 256 كم، مسافة كل شوط 4 كم، بإجمالي جوائز للفئة يبلغ 16.18 مليون ريال، ومبلغ 5.5 مليون ريال للأشواط الـ 4 الأخيرة على كؤوس مهرجان خادم الحرمين الشريفين، وذلك وفقاً للبرنامج الزمني المعتمد من اللجنة المنظمة.
وتصدرت الهجن السعودية قائمة المراكز الأولى بعد ختام اليوم الأول بـ 38 شوطا، مقابل 13 شوطا للهجن الإماراتية، 4 أشواط لكل من الهجن العمانية والقطرية، 3 أشواط للهجن الكويتية، وشوطين للهجن البحرينية.
ويُعد مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن أحد أبرز الأحداث الرياضية والتراثية في المنطقة، ويشهد في نسخته الثالثة إقامة 225 شوطاً على مدار 10 أيام، وبجوائز مالية تتجاوز الـ 75 مليون ريال، مستقطباً نخبة الملاك من المملكة ودول الخليج والعالم.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م