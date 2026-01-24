 منافسات قوية شهدها الأسبوع الخامس عشر بموسم سباقات الرياض

محمد الجليحي (الرياض)

نظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالرياض منافسات الأسبوع الخامس عشر من موسم سباقات الرياض، وذلك خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الموافق 22 و23 و24 يناير 2026، بواقع 12 شوطًا في كل حفل.

جاءت منافسات يوم الجمعة بدايةً مع كأس وزارة الإعلام على مسافة 1400 متر، وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، والذي تُوِّج به الجواد “سيبوط” بشعار المالك طلال سعد مطلق بن سعد.

وفي كأس المملكة المتحدة على مسافة 1800 متر، وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، وصل أولًا الجواد “فال خير” بشعار أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

كما أُقيم كأس أمريكا الشمالية على مسافة 1600 متر، وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، والذي ظفر به الجواد “أجودي” بشعار الشيخ عبدالله حمود المالك الصباح.

وفي منافسات يوم السبت، أُقيم كأس نادي سباقات الخيل في عاشر الأشواط على مسافة 1400 متر، وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، والذي تفوق فيه الجواد “عز الخاطر” بشعار إسطبل قمة طويق.