 ضمن ليال موسم الرياض.. هيفاء وهبي وأحمد سعد يغنيان على مسرح محمد عبده

محمد الجليحي ( الرياض)

في ليلة فنية استثنائية، أحيا كل من النجمة هيفاء وهبي والفنان أحمد سعد حفلاً غنائياً جماهيرياً ضخماً مساء أمس الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض بنسخته السادسة، على مسرح محمد عبده أرينا في البوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض.

وقد قدّمت النجمة اللبنانية خلال الحفل باقة من أشهر أغانيها التي لاقت تفاعلاً واسعاً من الجمهور، كما أضفت لمسة من الحماس برقصتها على الإيقاع الخليجي، التي وثقها الحضور في مقاطع فيديو نُشرت عبر منصّات التواصل الاجتماعي.

من جهته، شارك الفنان المصري أحمد سعد الجمهور بأغانيه التي امتدّت رحلتها عبر مسيرته الفنية، مُحدثاً تواصلاً عاطفياً مع الحضور في ليلة مليئة بالطرب والإيقاع.

وجذب الحفل اهتماماً واسعاً منذ الإعلان الرسمي عنه من قبل شركة روتانا لايف، التي نشرت بوستر الحفل قبل أسابيع، معلنة عن “ليلة مليئة بالصخب والحماس والإثارة” في قلب موسم الرياض.

ويُعد هذا الحفل واحداً من أبرز الفعاليات التي تميز بها الموسم هذا العام، حيث جمع نجماً من أبرز نجوم الغناء العربي على خشبة مسرح واحد، وسط حضور جماهيري كثيف وتفاعل واسع عبر مواقع التواصل.