وزير الرياضة يتوج فريق “أوكي ريسينغ تيم” بلقب الجولة الأولى من بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 لعام 2026*

توّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اليوم السبت 24 يناير 2026م، فريق “أوكي ريسينغ تيم”، المكون من الإسباني داني كلوس والجامايكية سارا ميسير، بكأس المركز الأول في الجولة الافتتاحية لبطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 لهذا الموسم 2026، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود محافظ جدة، وصاحب السمو الملكي الأمير ألبير الثاني أمير إمارة موناكو.
وفي بقية المراكز، توّج صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد بن سلمان آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، فريق “برادي” الذي يمثله البريطاني سام كولمان، وقائدته الفنلندية إيما كيميلاينن بكأس المركز الثاني، فيما قدّمت صوفي هورن، مؤسس ورئيس مجلس إدارة SeaBird Technologies جائزة المركز الثالث لفريق العُلا، الذي يمثّله الكندي رستي وايات والإسبانية نيريا مارتي، وأخيراً توّج أليخاندرو آغاغ، مؤسس ورئيس مجلس إدارة سلسلة بطولات E1، فريق “أوكي” بكأس المصنّعين.
وبنهاية نتائج الجولة الأولى التي تأتي ضمن ثماني جولات في الموسم الحالي، تصدّر فريق “أوكي ريسينغ تيم” الترتيب العام، يليه فريق “برادي” في المركز الثاني، فيما حل فريق العُلا ثالثًا، إذ تستكمل البطولة جولاتها في الفترة المقبلة، حيث ستحتضن بحيرة كومو الإيطالية منافسات الجولة الثانية في الفترة من 24 حتى 25 إبريل المقبل.
يشار إلى أن بطولة العالم للقوارب الكهربائية السريعة E1 أقيمت في الواجهة البحرية بجدة على مدار يومين، ونظمها الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للزوارق السريعة، وبإشراف وزارة الرياضة، وبالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، إذ تنسجم هذه البطولة مع الرؤى الهادفة إلى دعم الاستدامة البيئية، وتعزيز التميز الرياضي، وتشجيع المشاركة المجتمعية في الرياضات البحرية، إلى جانب ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية النوعية.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م